Paul Pogba, che a fine stagione dovrebbe lasciare a parametro zero il Manchester United, starebbe valutando in queste settimane il suo futuro e avrebbe due alternative che sembrano prevalere su tutte le altre opzioni: tornare per la seconda volta alla Juventus o vestire la casacca del PSG

Pogba diviso tra due grandi squadre, la Juventus ed il PSG

Paul Pogba ha passato gli ultimi sei campionati con la maglia del Manchester United, ma in questo periodo i Red Devils hanno raccolto davvero poco (vincendo una Europa League e una Coppa di Lega inglese) e di questo, il centrocampista francese ne è consapevole.

Divenendo fra tre mesi un "free agent", ossia un calciatore a parametro zero, Pogba potrà scegliere qualsiasi destinazione a lui gradita e dalle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, le formazioni indiziate sarebbero principalmente due: PSG e Juventus.

A Torino, oltre a trovare un ambiente che lo accoglierebbe per la seconda volta, il calciatore potrebbe tornare a competere per i trofei che tanto gli sono mancati in quel di Manchester. C'è solo un problema, quello di natura economica. La Vecchia Signora avrebbe fatto intendere al suo agente Mino Raiola, avvertendolo come lo stipendio massimo che i bianconeri riuscirebbero a garantire a Pogba, sarebbe di 10 milioni di euro a stagione, ossia circa la metà di quanto percepisce ora ai Red Devils.

Al PSG, invece di limitazioni economiche non ce ne sarebbero, data propensione a spendere del club parigino. Tuttavia, seguendo le voci di corridoio arrivate dall'estero, il centrocampista potrebbe non farsi influenzare solo dall'aspetto economico per scegliere quella che, realisticamente parlando, rappresenterebbe la sua ultima grande avventura calcistica.

Per il dopo Dybala, alla Juventus piacerebbero i nomi di Asensio e Depay

Come ormai annunciato da oltre una settimana Paulo Dybala e la Juventus si separeranno ufficialmente a fine stagione. I bianconeri, che perderanno a parametro zero un talento dal tasso tecnico indiscutibile, dovranno dunque essere attivi in sede di Calciomercato per acquisire almeno un attaccante.

Sono diversi i profili accostati alla Vecchia Signora, ma Cherubini avrebbe messo in cima alla propria lista dei desideri due nomi, quello di Marco Asensio, valutato dal Real Madrid circa 60 milioni di euro e quello di Memphis Depay (del Barcellona), con il quale i bianconeri avrebbero avuto un dialogo già un anno fa.