In vista del calcio mercato estivo la dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi. Oltre ai vari nomi che stanno circolando da tempo, al direttore sportivo Giuseppe Marotta piacerebbe anche Memphis Depay, attaccante olandese in forza al Barcellona. Visto il poco minutaggio in questa seconda parte di stagione sotto la gestione Xavi, che preferisce calciatori come Ferran Torres ed Aubameyang, l'ex numero 10 del Lione potrebbe lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura e ritornare a essere protagonista come fatto in Francia con il Lione.

L'Inter sta monitorando la situazione e potrebbe offrire un'offerta importante per accaparrarsi le prestazioni di Depay. Oltre alle richieste del Barcellona, che certamente non vorrà svendere il calciatore, bisogna prendere in considerazione l'interesse di altri top club europei, in particolare del Tottenham dell'ex Antonio Conte, che dopo aver preso Kulusevski, vorrebbe rinforzare il reparto offensivo a disposizione degli Spurs.

Il possibile colpo in attacco da parte dell'Inter dipenderà anche dall'eventuale cessione di un big che possa così finanziare il mercato in entrata.

Inter, idea Veretout per il centrocampo

Oltre all'attacco, l'Inter sta monitorando diverse piste per rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi.

Infatti, proprio la mediana è uno dei punti cruciali nello scacchiere tattico del tecnico nerazzurro: per questo, la dirigenza interista sta lavorando per regalare ad Inzaghi un'alternativa di livello, che possa dare respiro ai titolarissimi e giocare in più posizioni del campo.

Oltre a Davide Frattesi, la società nerazzurra sta valutando anche il profilo di Jordan Veretout, centrocampista francese in forza alla Roma che ormai sarebbe quasi fuori dal progetto giallorosso targato Josè Mourinho.

Lo Special One nelle ultime settimane gli ha infatti preferito calciatori come Cristante e Sergio Oliveira, arrivato a gennaio dal Porto. Per questo il futuro dell'ex centrocampista transalpino potrebbe essere lontano dalla Capitale.

La Roma chiederebbe 20 milioni di euro per il mediano francese: per abbassare le richieste del club giallorosso, l'Inter potrebbe inserire il cartellino di Gagliardini; d'altro canto la Roma vorrebbe inserire il cartellino di Denzel Dumfries, in questo momento incedibile per i nerazzurro.