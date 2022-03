Migliorare la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. E' questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore rossonero, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in una competizione di livello come la Champions League.

Uno dei tasselli che la dirigenza milanista vorrebbe rinforzare nel prossimo mercato estivo, è quello legato del trequartista. Visti i problemi di rendimento di Brahim Diaz e la partenza ormai certa del Presidente Frank Kessie, il Diavolo sta lavorando per aumentare la qualità in quel ruolo.

Oltre Berardi del Sassuolo, tra i profili sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Elif Elmas, centrocampista macedone del Napoli che sotto la gestione di Luciano Spalletti, ha avuto una crescita importante, ritagliandosi grande spazio nello scacchiere tattico del tecnico di Certaldo.

Il club di Aurelio De Laurentiis valuta il centrocampista non meno di 20 milioni di euro. Molto dipenderà dalla volontà del Milan di arrivare alla cifra richiesta dalla società partenopea, ma soprattutto da quella del calciatore, che con l'addio di Insigne, potrebbe finalmente avere un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Milan, interesse del Betis per Gabbia

Non solo acquisti. Il Milan sta lavorando anche per le possibili cessioni che potrebbero finanziare il prossimo mercato estivo.

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milano, c'è Matteo Gabbia che complice l'esplosione di Pierre Kalulu non è riuscito a trovare molto spazio nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Per questo, il calciatore sta valutando diverse offerte e potrebbe lasciare Milano in estate.

Tra i club interessati al centrale rossonero, ci sarebbe il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini, che potrebbe far recapitare un'offerta al Diavolo per accaparrarsi le prestazioni del difensore classe 99.

Cagliari-Milan, le possibile mosse di Pioli. Sfida Giroud-Ibra

Oltre alle vicende di Calciomercato, il Milan prepara l'insidiosa trasferta della Sardegna Arena contro il Cagliari di Walter Mazzarri, reduce dal ko esterno contro lo Spezia.

Per quanto concerne l'ipotetica formazione, il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla vittoria casalinga contro l'Empoli: in difesa, torna Theo Hernandez che prenderà il posto di Florenzi sulla corsia mancina, mentre a centrocampo è in dubbio la presenza di Sandro Tonali, colpito da un attacco influenzale.

In caso di forfait del centrocampista italiano spazio a Krunic, oppure a Brahim Diaz con l'arretramento di Kessie in mediana.

Infine, in attacco possibile staffetta Giroud-Ibra, con il totem svedese pronto a riprendersi il posto da titolare ed il Milan.