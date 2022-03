L'Inter potrebbe rivoluzionare il centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Tanti sono i giocatori che potrebbero andare via, con Matìas Vecino e Arturo Vidal che sono praticamente certi dell'addio. Per questo motivo, la società nerazzurra potrebbe fare diversi interventi anche in entrata, cercando anche un profilo di livello internazionale, oltre a Davide Frattesi, che sembrerebbe essere molto vicino al club meneghino. Negli ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno, quello di Mateo Kovacic, alla luce di quanto sta succedendo al Chelsea nelle ultime settimane.

Anche la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di importante in mezzo al campo per alzare l'asticella e tornare definitivamente ai vertici del campionato italiano. I viola sarebbero pronti a pescare sempre in Serie A, visto che il nome che piace al club di Rocco Commisso è quello di Luis Alberto.

Kovacic in ottica Inter

Negli ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno all'Inter di Mateo Kovacic, che è stato lanciato nel grande calcio proprio dai nerazzurri prima di essere ceduto al Real Madrid nell'estate del 2015 per 40 milioni di euro più bonus.

Suggestione o vera trattativa? Al momento si tratta di rumors, che potrebbero alimentarsi ulteriormente nei prossimi giorni vista la situazione delicata che sta attraversando il Chelsea per la vicenda Abramovich, con tutti i conti del club congelati.

Se la società, dunque, non sarà ceduta non sono da escludere colpi di scena, con i calciatori che potrebbero anche chiedere la rescissione del proprio contratto. Kovacic nel corso della propria carriera ha vinto tutto, da scudetti a Champions League e anche in questa stagione ha offerto un buon rendimento, giocando venti presenze in Premier League, con due reti e cinque assist all'attivo.

Difficile pensare ad una cessione con la formula del prestito, ma se le cose dovessero precipitare a Londra non è da escludere nessuno scenario, anche quello di liberarsi a parametro zero. A quel punto l'ingaggio superiore ai 6 milioni di euro a stagione non sarebbe un problema, anche grazie al Decreto Crescita.

Fiorentina su Luis Alberto

Anche la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di importante a centrocampo la prossima estate. I viola vogliono costruire una rosa ancora più competitiva per giocare ad alti livelli e starebbero lavorando sotto traccia per cercare di regalare a Vincenzo Italiano lo spagnolo Luis Alberto. Il numero 10 della Lazio potrebbe lasciare la Capitale la prossima estate e Rocco Commisso vuole regalare un grande colpo ai propri tifosi, soprattutto dopo la partenza di Dusan Vlahovic. La valutazione di 30-35 milioni di euro non spaventa i viola, pronti a mettere sul piatto il cartellino di Gaetano Castrovilli per abbassare l'esborso economico.