L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, nel mirino sarebbe finito nuovamente Marcus Thuram. Il calciatore del Borussia Mönchengladbach sarebbe stato già vicino al trasferimento durante la scorsa estate, ma un infortunio al ginocchio avrebbe indotto i dirigenti milanesi a cambiare piano e a puntare tutto su Joaquin Correa della Lazio. Il trasferimento potrebbe però essere soltanto rinviato alla prossima estate perché il francese potrebbe essere il rinforzo per la rosa del prossimo anno.

La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro, ma l'affare si potrebbe chiudere sulla base di 15 milioni perché ha il contratto in scadenza 2023 e, dal prossimo inverno, potrebbe svincolarsi a parametro zero.

Derby milanese per l'attaccante uruguaiano

La società nerazzurra potrebbe poi intraprendere, durante la finestra di mercato estiva, un derby con il Milan per Darwin Nunez del Benfica. Sarebbe un profilo congeniale per entrambe le formazioni che dovrebbero vincere la concorrenza di club inglesi come Aston Villa e West Ham. Queste ultime avrebbero già provato ad ingaggiarlo qualche mese fa mettendo sul piatto circa 40 milioni di euro, prontamente rifiutati dal Benfica. Il club portoghese ha infatti inserito una clausola di circa 150 milioni di euro sul cartellino del ragazzo che ha il contratto in scadenza nel 2025.

Il centrale olandese vicino al trasferimento in Premier League

L'Inter, inoltre, potrebbe separarsi a fine campionato da Stefan De Vrij che potrebbe essere molto vicino al Tottenham. L'olandese sarebbe una chiara richiesta di Antonio Conte per la sua difesa a tre e avrebbe convinto la dirigenza e proporgli un contratto quadriennale.

Il suo erede in nerazzurro dovrebbe invece essere Gleison Bremer del Torino che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Vecino sarebbe finito nel mirino delle due squadre turche

Dovrebbe dire addio anche Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, che sarebbe fuori dai dettami tattici di Simone Inzaghi, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Sulle sue tracce sarebbero finiti club turchi come Galatasary e Fenerbahce. In realtà, il club allenato da Torrent, avrebbe già provato ad ingaggiare l'ex Fiorentina nei mesi scorsi senza avere però buon esito. Questa volta, le compagini turche sarebbero pronte ad intensificare i contatti per avere il calciatore a disposizione in vista della prossima stagione. L'affare potrebbe dunque concretizzarsi in estate.