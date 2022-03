La situazione societaria del Chelsea non è delle migliori. Il Governo inglese è intervenuto in maniera decise sulle finanze degli oligarchi russi in riferimento alla guerra in Ucraina. Proprio il proprietario del Chelsea Roman Abramovich ha messo in vendita la società inglese. Questo clima di incertezza potrebbe agevolare l'addio di diversi giocatori. Ancora prima delle sanzioni applicate dal governo inglese al presidente del Chelsea Abramovich si parlava del possibile addio di Jorginho alla società inglese. Dopo quattro stagioni con tanti vittorie il giocatore sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale.

Ad agevolare la sua partenza il contratto in scadenza a giugno 2023, Jorginho potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro. Un prezzo evidentemente agevolato considerando le qualità tecniche evidenti del nazionale italiano. A 31 anni si tratterebbe di un investimento utile e che potrebbe garantire diverse stagioni a livelli notevoli. Si è parlato di un interesse concreto della Juventus per il giocatore, negli ultimi giorni però si sarebbe aggiunto anche il Milan alle società interessate a Jorginho. Potrebbe essere il regalo che il Milan potrebbe fare ai tifosi nel caso in cui dovesse arrivare la vittoria del campionato.

Il giocatore Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe esserci una sfida di mercato a giugno fra Milan e Juventus per l'acquisto di Jorginho. Il nazionale italiano potrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione in considerazione della difficile situazione societaria degli inglesi ma anche per il contratto in scadenza a giugno 2023.

Potrebbe essere l'ultima possibilità di monetizzare dalla cessione del suo cartellino. La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. Molto però dipenderà anche dalla crescita di Arthur Melo, che negli ultimi match sta dimostrando di essere un giocatore importante. Ne potrebbe approfittare il Milan, che in caso di vittoria del campionato potrebbe regalare ai suoi tifosi un grande acquisto a centrocampo.

Anche perché Kessié potrebbe lasciare a parametro zero a giugno. L'ivoriano è in scadenza di contratto a fine stagione e secondo le ultime notizie di mercato potrebbe trasferirsi al Barcellona.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta l'acquisto anche di un mezzala d'inserimento oltre che di un giocatore per il settore avanzato. Piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. In caso di addio a parametro zero di Paulo Dybala potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro.