La Juventus, in questa stagione, sta riscontrando problematiche evidenti a centrocampo. L'arrivo di Locatelli nel recente Calciomercato estivo non è servito per migliorare la qualità nell'impostazione di gioco. Arthur Melo non sta dando il contributo che ci si aspettava e, a meno di un finale di stagione importante, potrebbe essere ceduto a giugno. La sua cessione potrebbe garantire circa 40 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo, si parla molto di un interesse concreto per Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbe fare una nuova esperienza professionale dopo le tante vittorie con il Chelsea.

Potrebbe lasciare la società inglese a prezzo agevolato, per circa 30 milioni di euro. Costa molto di più Frankie de Jong, che sarebbe considerato il profilo ideale dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. L'olandese è un classe 1997, rappresenterebbe il presente e il futuro della Juventus. Il suo arrivo potrebbe agevolare anche la conferma di Matthijs de Ligt, compagno di nazionale e grande amico di de Jong. Il Barcellona potrebbe acquistare a centrocampo Kessié e Ruben Neves, lasciando partire l'olandese.

Il centrocampista de Jong potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Frankie de Jong. L'olandese potrebbe lasciare il Barcellona perché Xavi non lo considera un giocatore importante.

Il tecnico della società catalana vorrebbe valorizzare nei ruoli di mezzala Pedri e Gavi e vorrebbe rinforzare il centrocampo con Kessié, in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione, e con Ruben Neves del Wolverhampton. In tal caso, lascerebbe partire volentieri de Jong, valutato circa 60 milioni di euro dal Barcellona.

Somma importante, ma la Juventus potrebbe cedere diversi giocatori per agevolare il suo acquisto. Potrebbero partire Adrien Rabiot, valutato circa 20 milioni di euro, e Arthur Melo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche l'acquisto di una mezzala d'inserimento oltre che di rinforzi nel settore avanzato ed in difesa.

A tal riguardo, piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, mentre per il settore avanzato il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Come rinforzo per la difesa, la società bianconera potrebbe acquistare Bremer del Torino. Il brasiliano potrebbe arrivare anche con la conferma di de Ligt. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.