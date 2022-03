Nelle ultime settimane si è parlato spesso della possibilità che alcuni giocatori del Chelsea possano lasciare la società a parametro zero, una delle conseguenze delle sanzioni finanziarie messe a punto dall’Occidente, che vanno a colpire gli interessi economici degli oligarchi, fra questi anche Roman Abramovich. Anche la Juventus potrebbe approfittarne per rinforzarsi nel Calciomercato estivo proprio con dei giocatori del Chelsea. Si è parlato di un interesse concreto per Antonio Rudiger, difensore in scadenza di contratto con la società inglese.

La società bianconera avrebbe individuato altri due giocatori che potrebbero essere utili per la stagione 2022-2023. Si tratta dei due nazionali italiani Emerson Palmieri e Jorginho. Il terzino sinistro ha un contratto fino a giugno 2023 con il Chelsea e attualmente è in prestito al Lione, dove sta giocando titolare. La Juventus potrebbe acquistarlo soprattutto se dovesse partire Alex Sandro, per il quale si parla di cessione a fine stagione e di un interesse di società inglesi come il Wolverhampton. Si cerca anche un rinforzo importante a centrocampo, l'ideale potrebbe essere Jorginho, che andrebbe a migliorare la qualità del gioco della Juventus.

Emerson Palmieri e Jorginho potrebbero trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Emerson Palmieri e Jorginho. Il terzino piace come sostituto di Alex Sandro, il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera perché in scadenza a giugno 2023. Cederlo a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare da una sua eventuale cessione.

Per quanto riguarda il centrocampo invece si valuta una possibile offerta per Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Il 30enne potrebbe decidere di dedicarsi a una nuova esperienza professionale dopo quattro stagioni nella società inglese. Di certo molto dipenderà da questo finale di stagione e dalla crescita di Arthur Melo.

Se il brasiliano dovesse continuare a garantire prestazioni importanti, non è da scartare la possibilità che la Juventus gli dia fiducia e investa su altri giocatori. A tal riguardo piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Molto dipenderà però dalla conferma o meno di Paulo Dybala e Alvaro Morata, il primo in scadenza di contratto a giugno ed il secondo in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.