Potrebbe essere arrivato al suo punto di svolta il duello per Renato Sanches tra Milan e Juventus. Il centrocampista portoghese è stato a lungo accostato ai rossoneri, che avevamo provato a portarlo a Milano già a gennaio senza però riuscire a convincere il Lille. I colloqui tra Maldini e l'agente del giocatore, Jorge Mendes, lo stesso di Leao, non si sarebbero però mai interrotti. Fino a qualche tempo fa sembrava che la trattativa fosse più che possibile, anche perché lo stesso Sanches sarebbe stato felice di approdare in maglia rossonera. Ora però tutto sembra essere cambiato.

Il Milan molla Renato Sanches

Nelle ultime ore, infatti, la trattativa sembra essersi complicata e non poco. Alla base delle difficoltà ci sarebbero le richieste del giocatore alla voce stipendio. Secondo alcuni voci, Jorge Mendes avrebbe chiesto ai dirigenti rossoneri un ingaggio oltre i sei milioni di euro a stagione, troppi per Maldini e Massara che raramente sono saliti sopra un tetto da 4,5 milioni, anche per big del calibro di Donnarumma, Kessié e Calhanoglu.

L'affare si complica ed è un bel problema per il Milan che aveva tutta l'intenzione di sostituire Kessié, ormai promesso sposo del Barcellona, proprio con il portoghese che ormai quasi sicuramente lascerà il Lille a fine stagione. La sensazione è che se il giocatore non abbasserà le sue richieste, la pista potrebbe presto tramontare, costringendo la capolista della Serie A a cambiare obiettivi, fermo restando che già è stato acquistato Adli e che potrebbe tornare dal prestito Pobega.

La Juventus a tutta su Renato Sanches

Il futuro di Renato Sanches potrebbe comunque essere in Italia. Da qualche settimane su di lui sembra infatti essersi mossa la Juventus che in estate è pronta a cambiare ancora il suo centrocampo. L'arrivo di Zakaria è stata solo la prima mossa, Allegri chiede qualcosa di più da aggiungere all'acquisto di gennaio e ad Arthur e Locatelli, attuali padroni della mediana.

Renato Sanches piace a bianconeri perché è più duttile rispetto a i profili che già ci sono in squadra, potrebbe aggiungere qualità e quantità e le sue doti da tuttocampista potrebbero consentire ad Allegri di variare modulo con maggiore facilità. In più, l'ingaggio che Mendes avrebbe chiesto al Milan rientrerebbe nei parametri della Vecchia Signora che, per esempio, a Vlahovic ha fatto firmare un accordo da oltre sette milioni a stagione.

La corsa è quindi partita da tempo ma gli scenari nelle ultime ore sembrano essere cambiati, l'agente di Renato Sanches spara alto, troppo per il Milan che potrebbe cambiare obiettivo e lasciare così campo libero alla Juventus. Una svolta che fino ad una settimana fa sembrava quasi impossibile.