La Juventus dopo un inizio di stagione deludente dal punto di vista del gioco e dei risultati sembra aver trovato la formula giusta, lo dimostrano i 15 risultati utili consecutivi raccolti negli ultimi match di campionato. Sull'argomento ha parlato anche l'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi, che ha dichiarato che la Juventus potrebbe dire la sua in campionato considerando il calendario agevole nelle ultime nove giornate di campionato. Gli unici match difficili saranno contro l'Inter, Lazio e Fiorentina, quest'ultimi due nelle ultime giornate. Il tecnico Allegri sembra aver consolidato la sua posizione alla Juventus, un progetto sportivo quello del toscano che dovrebbe durare almeno 4 stagioni considerando il contratto sottoscritto a giugno 2021.

Di certo Allegri è stato bersagliato da diverse critiche per il gioco della Juventus, non solo da parte degli addetti ai lavori ma anche da diversi sostenitori bianconeri che vorrebbe una squadra molto più offensiva. Di recente la stampa francese ha parlato anche di un possibile addio di Allegri alla Juventus a fine stagione. Secondo le ultime notizie di mercato il Paris Saint Germain starebbe pensando anche al tecnico toscano come possibile sostituto di Mauricio Pochettino per la stagione 2022-2023.

Il tecnico Allegri piace al Paris Saint Germain come possibile sostituto di Pochettino

Il Paris Saint Germain potrebbe effettuare una rivoluzione dirigenziale e tecnica a luglio. Dopo l'eliminazione clamorosa negli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid sembra certo l'addio come direttore generale di Leonardo ma soprattutto quello del tecnico Mauricio Pochettino.

La società francese si aspettava di arrivare fino in fondo nella massima competizione europea. Da qui si parla di cambiamenti in dirigenza, piace come direttore generale Fabio Paratici. Come tecnici invece oltre ad Antonio Conte secondo i giornali sportivi francesi parlano di un interesse concreto del Paris Saint Germain per Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano dopo l'inizio deludente con la Juventus sta dimostrando grandi qualità nella gestione e nella valorizzazione dei giocatori. La Juventus è in lotta per arrivare fino in fondo alle varie competizioni, potrebbe farlo anche in campionato considerando i punti recuperati a Milan, Napoli e Inter.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile ingaggio di Massimiliano Allegri da parte del Paris Saint Germain per la stagione 2022-2023 non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Il tecnico toscano è stato ingaggiato dalla Juventus per avviare un progetto duraturo che punta alla valorizzazione di tanti giovani di qualità attingendo anche dalla Juventus under 23.