La cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United negli ultimi giorni del Calciomercato estivo da parte della Juventus ha suscitato molto clamore mediatico, soprattutto per il modo in cui si è concretizzata. Il ritorno del portoghese al Manchester United avrebbe dovuto garantire un miglioramento evidente della società inglese per quanto riguarda i risultati. Invece il Manchester United come la scorsa stagione è attualmente al quarto posto, molto distante da Manchester City, Liverpool e Chelsea. Una situazione che sta pesando non poco anche per Cristiano Ronaldo, che si aspettava dei risultati migliori.

Nelle ultime settimane si è parlato di un portoghese scontento dell'esperienza professionale al Manchester United a tal punto che alcune notizie di mercato confermavano la possibilità di un addio del giocatore. Si è parlato di un interesse concreto di alcune società americane che giocano nella Major League Soccer od addirittura di un ritorno in Italia, con la Roma del direttore generale Thiago Pinto e del tecnico Mourinho che lo vorrebbero. Di recente la stampa spagnola ha lanciato l'indiscrezione di mercato secondo la quale Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Manchester City sottoscrivendo un contratto di due anni con la società inglese.

Il giocatore Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Manchester City

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United per trasferirsi all'altra società di Manchester, il City. Il giocatore vuole trovare una squadra competitiva che lotta per vincere, Guardiola sarebbe felice del suo arrivo anche perché avrebbe un rinforzo in grado di garantire tanti gol.

Il portoghese potrebbe sottoscrivere un contratto di due anni con la società inglese. Il Manchester City potrebbe cercare di acquistarlo considerando che non è riuscito ad arrivare a Harry Kane lo scorso calciomercato estivo. La punta inglese è rimasta al Tottenham e con l'eventuale conferma di Conte dovrebbe rimanere nella società londinese anche nella stagione 2022-2023.

Il mercato del Manchester United

Il Manchester United potrebbe lasciar partire a parametro zero due centrocampisti. Parliamo di Jessie Lingard e Paul Pogba, il primo potrebbe rimanere nel campionato inglese. Per quanto riguarda il secondo si parla di un interesse concreto di diverse società, su tutte Paris Saint Germain, Real Madrid e Juventus. Altro giocatore che andrà in scadenza di contratto a giugno è Edinson Cavani, che non sta raccogliendo molto minutaggi in questa seconda parte della stagione.