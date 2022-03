Gli arrivi di Gatti, Zakaria e Vlahovic potrebbero essere solo l'inizio di mercato importante da parte della Juventus. Nel Calciomercato estivo, la società bianconera potrebbe rinforzare ulteriormente la difesa, sia per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale che quello di terzino. I tanti infortuni muscolari che stanno riguardando Bonucci e Chiellini in questa stagione potrebbero agevolare l'arrivo di un difensore centrale. Si lavora anche all'acquisto di un terzino sinistro, considerando che Alex Sandro è in scadenza a giugno 2023 e non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il brasiliano piace a diverse società inglesi, in particolar modo al Wolverhampton e al Chelsea. Si è parlato di recente anche di un interesse concreto del Real Madrid, che a giugno perderà a parametro zero Marcelo. Al brasiliano potrebbe aggiungersi anche Ferland Mendy, che ha saltato diversi match in questa stagione a causa di infortuni muscolari. Proprio il francese piace alla Juventus come possibile sostituto del brasiliano. Mendy ha un contratto fino a giugno 2025 ed una valutazione di mercato importante. Piace anche al Paris Saint Germain.

Il francese Mendy potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe cedere Alex Sandro.

Il sostituto potrebbe essere Ferland Mendy, che in questa stagione sta avendo diversi infortuni muscolari. Sulle qualità del francese non ci sono dubbi, ma la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Il giocatore piace a diverse società, fra cui anche il Paris Saint Germain che sta cercando di acquistare soprattutto giocatori francesi.

A tal riguardo, la società francese potrebbe ingaggiare Paul Pogba e, secondo le ultime notizie di mercato, sarebbe pronta ad offrire un ingaggio importante a Mbappé per non lasciarlo partire a parametro zero a giugno. Come è noto, la punta va in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe trasferirsi al Real Madrid, che aveva provato ad acquistarlo già durante il recente calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per la fascia difensiva. Fra questi piace molto Andrea Cambiaso, in scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di altre società importanti come Inter e Napoli. I bianconeri sono al lavoro anche per acquistare un centrocampista ed una punta. Piacciono Jorginho del Chelsea e Niccolò Zaniolo della Roma, quest'ultimo valutato circa 40 milioni di euro.