L’allarme continua a suonare in casa Inter, quello che è stato per lungo tempo il miglior attacco del campionato per numero di gol, adesso si è fermato e stenta a ripartire. Lautaro Martinez è sempre meno ispirato, Dzeko ha bisogno di rifornimenti che spesso non arrivano, Correa è stato a lungo fuori e Alexis Sanchez va a corrente alternata. Le punte sono sotto accusa e Inzaghi dovrà trovare il modo per ritrovare la via della rete, altrimenti la corsa Scudetto si complicherà, senza contare che in Champions a Liverpool bisognerebbe segnare almeno tre volte per passare il turno.

Inter, l’attacco del futuro con Dybala e Scamacca?

Inzaghi deve cercare la soluzione per il presente, mentre Marotta è già al lavoro per il futuro. Servono attaccanti che possano garantire gol e il primo nome della lista è quello di Gianluca Scamacca. Il giovane bomber del Sassuolo ha mezzi atletici impressionanti, è al secondo anno in Serie A ed è già in doppia cifra. Sembra pronto per il salto in una big e l’Inter si sarebbe mossa con i neroverdi, magari per una maxi operazione con il centrocampista Frattesi. La bottega è cara, ma i rapporti sono buoni e così la trattativa continuerà.

Un’occasione è invece Paulo Dybala, più passa il tempo e più il suo nome torna a fare capolino nelle cronache del mercato nerazzurro.

Questo perché la Joya è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora rinnovato con la Juventus. La volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere a Torino, ma l’accordo economico al momento non c’è e più i mesi passano più i tempi si stringono per trovare l’accordo. L’occasione è ghiottissima perché a fine campionato l’argentino potrebbe lasciare a parametro zero i bianconeri.

Marotta è un grande estimatore di Dybala, è stato lui a volerlo fortemente alla Juve e l’innamoramento sportivo non sembra essere finito.

Lukaku e Jonathan David i sogni dell’Inter

Al momento appartengono alla categoria dei sogni Romelu Lukaku e Jonathan David. Attenzione però perché le due situazioni sono in evoluzione. Il belga al Chelsea non è più quello di Milano, gioca poco, segna ancora meno e sembra aver perso posizioni anche nelle gerarchie di Tuchel.

Segnali di un addio? Difficile, così come sarebbe difficile riportarlo in Italia visto che solo pochi mesi fa è costato più di 100 milioni di euro. L’unico fattore che potrebbe giocare a favore dei nerazzurri è il forte legame del centravanti con la società, un po’ poco al momento.

Pista difficile da percorrere anche quella che porta al canadese Jonathan David, talento purissimo del Lille, club che non sta passando un momento idilliaco sul piano economico e sportivo. L'attaccante piace a mezza Europa e questo è un problema, perché la valutazione, al momento vicina ai 50 milioni, potrebbe continuare a crescere, escludendo dalla corsa l’Inter: a meno che non venga ceduto un "gioiello", ma questo è tutto un altro discorso.