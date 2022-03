L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero muoversi molto sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il club punterà anche a fare cassa con qualche cessione importante per rinforzare, in seguito, la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Il reparto che potrebbe essere rivoluzionato completamente è quello d'attacco, che sta soffrendo molto nelle ultime settimane, è infatti a secco da quattro partite. In entrata ci sono diversi nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta, dalla suggestione Paulo Dybala a Jonathan David e Gianluca Scamacca.

Le mosse dell'Inter

L'Inter potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi la prossima estate, soprattutto in attacco e in mezzo al campo. Il club meneghino sul mercato potrebbe sacrificare Lautaro Martinez per realizzare una corposa plusvalenza e avere un bel tesoretto da reinvestire in entrata. L'attaccante argentino piace molto in Spagna e in Inghilterra, con Barcellona e Atletico Madrid in pole position pronte a sferrare l'assalto. Il Toro, comunque, sarà ceduto soltanto per proposte superiori ai 70 milioni di euro.

In entrata il sogno di Giuseppe Marotta è Paulo Dybala. La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e, dunque, il suo arrivo non comporterebbe un esborso in termini di cartellino, arrivando a parametro zero.

Oltre all'argentino si seguono anche altri tre nomi, Jonathan David, Gianluca Scamacca e Andrea Belotti. Il Gallo potrebbe arrivare a prescindere, essendo in scadenza di contratto con il Torino, mentre per gli altri due uno esclude l'altro, con il centravanti del Sassuolo che potrebbe arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

In uscita anche Alexis Sanchez, che potrebbe rescindere con il club meneghino liberando spazio importante nel monte ingaggi. Il cileno, infatti, percepisce oltre 7 milioni di euro netti a stagione.

La possibile formazione dell'Inter

Cambi ci saranno anche in mezzo al campo, dove andranno via sicuramente Vidal e Vecino, ma occhio anche alle situazioni relative a Gagliardini e Stefano Sensi.

In entrata sembra molto vicino Davide Frattesi, ma l'Inter sta lavorando anche per un altro grande colpo. In questo senso, occhio a Luis Alberto, che la Lazio è pronta a lasciare andare anche per 25 milioni di euro, con lo spagnolo che si giocherebbe il posto con Calhanoglu.

In difesa potrebbe andare via Stefan De Vrij, che piace in Premier League, al suo posto spazio a Gleison Bremer. Questa potrebbe essere la nuova Inter del prossimo anno:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bremer, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Luis Alberto, Gosens; Dybala (David), Scamacca (Belotti/Dzeko).