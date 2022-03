Continua il lavoro incessante della dirigenza rossonera in chiave mercato, con Maldini e Massara a lavoro per mettere a segno uno o più colpi che puntano a rinforzare il reparto offensivo del diavolo. Dalle ultime notizie il nome in cima alla lista per il ruolo di attaccante sembra essere quello di Origi, che è in scadenza con il Liverpool. Inoltre, nelle ultime ore, si capta un possibile interesse di Maldini per il centrocampista avanzato del Napoli Eljif Elmas che potrebbe rientrare in un eventuale trattativa che vedrebbe Ante Rebic vestire la casacca del club partenopeo nella prossima stagione.

Le valutazioni dei giocatori, inoltre, sono abbastanza simili e ciò potrebbe agevolare la trattativa.

Elmas-Rebic, più che un’idea?

L’interesse da parte della dirigenza milanista nei confronti di Elmas pare si sarebbe palesato al termine di Napoli-Milan, con Maldini che ha richiesto informazioni alla dirigenza del Napoli. Il giocatore macedone potrebbe rappresentare una pedina fondamentale nelle dinamiche di gioco, potendo ben figurare sia da trequartista puro che da esterno alto, ricoprendo così 3 ruoli chiave del gioco di Pioli. Nonostante Rebic rappresenti un giocatore che dà molte garanzie al mister rossonero, l’ultima stagione vissuta tra alti e bassi, anche a causa degli infortuni, starebbe portando la dirigenza rossonera a proporlo come pedina di scambio, con un eventuale conguaglio economico non eccessivo per arrivare proprio ad Elmas.

Entrambi i giocatori hanno un contratto lungo con le rispettive squadre e questo potrebbe portare Napoli e Milan ad accordarsi in molti modi, dal trasferimento secco ad un eventuale scambio di prestiti.

Il nome per l'attacco sarebbe quello di Origi

Sembra ormai evidente l’interessa della dirigenza rossonera per il centravanti del Liverpool Divock Origi.

Il classe ’95 è in scadenza e questo potrebbe rappresentare un’ottima soluzione a parametro zero per le casse del Milan. Inoltre il giocatore belga di origine keniane ha ben impressionato il tecnico rossonero nelle due sfide di Champions League giocate proprio contro il Diavolo. Lo scarso utilizzo in questa stagione starebbe facendo pensare all’attaccante del Liverpool ad un cambio di casacca e a iniziare una nuova avventura, magari con la maglia rossonera in Seria A.

L’innesto di Origi potrebbe rappresentare un’alternativa fondamentale a Giroud e, nel caso dovesse prolungare per un’altra stagione, ad Ibrahimovic, concedendo ai due calciatori riposi maggiori rispetto a questa stagione che li ha visti alternarsi costantemente. La società è dunque al lavoro per fornire a Pioli molte alternative per il reparto offensivo, già a partire dall’inizio della nuova stagione.