Le strade del Calciomercato di Juventus e Roma potrebbero incrociarsi nella prossima sessione estiva. I giallorossi starebbero meditando su rinnovare o meno il contratto a Zaniolo (in scadenza nel 2024) e i bianconeri potrebbero inserirsi, provando a ingaggiarlo magari offrendo Bernardeschi ai giallorossi. Inoltre, la Vecchia Signora starebbe pensando di potenziare la difesa con un profilo nuovo, quello di Manuel Akanji.

Calciomercato Juventus, se non dovesse arrivare Rudiger, il preferito sarebbe Akanji

La Juventus nel prossimo anno quasi certamente dovrà acquisire almeno un nuovo difensore.

Giorgio Chiellini starebbe meditando di lasciare i bianconeri per concludere la carriera in MLS e non è esclusa un'offerta importante per De Ligt. Inoltre anche Daniele Rugani potrebbe partire; insomma Cherubini si potrebbe ritrovare a fare i conti con un reparto arretrato decisamente sguarnito. Ecco perché, la Vecchia Signora si sarebbe messa alla ricerca di un profilo internazionale. Il numero uno della lista rimarrebbe sempre Antonio Rudiger, stopper attualmente in forza al Chelsea.

Qualora però, la Juventus non dovesse riuscire a convincere il centrale tedesco, il piano B della società bianconera sarebbe Manuel Akanji. Il difensore svizzero classe '95, seguendo quanto riportato dalla Bild, avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo (il suo contratto scade nel 2023) fattagli dal Borussia Dortmund, che quindi a fine stagione, potrebbe essere costretta a cederlo per non perderlo poi a parametro zero l'anno seguente.

Il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro: lo svizzero piacerebbe anche a Bayern Monaco e Manchester United.

La Juventus osserva Zaniolo della Roma

Non è un periodo roseo quello che sta vivendo Nicolò Zaniolo. Dopo le scialbe prestazioni contro l'Udinese ed il Vitesse e dopo l'esclusione nel derby stravinto dalla Roma contro la Lazio, il giocatore non è sceso in campo neppure con la Nazionale italiana nella sfida contro la Macedonia.

Il suo agente recentemente ha fatto intendere come il numero 22 sia lusingato dalle attenzioni che ci sarebbero su di lui da parte dei grandi club europei; tra questi spunterebbe forte il nome della Juventus. I bianconeri, che perderanno Dybala a fine campionato, sanno di dover comprare un calciatore di qualità.

Zaniolo potrebbe essere il profilo adatto per prendere il post dell'argentino e, per convincere la Roma a cederlo, Cherubini sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, in modo da abbassare l'esborso cash..