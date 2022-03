Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare la prossima estate è quello difensivo. In scadenza di contratto ci sono Andrea Ranocchia, Aleksander Kolarov e Danilo D'Ambrosio, e non è escluso che vadano tutti e tre via, senza dimenticare la possibile cessione di Stefan De Vrij per fare cassa. per questo motivo la società nerazzurra potrebbe cambiare tanto e, oltre a Gleison Bremer, avrebbe messo nel mirino un altro giocatore che potrebbe essere una buona alternativa ai titolare, il brasiliano Igor, attualmente in forza alla Fiorentina.

Il Napoli, invece potrebbe cambiare molto in attacco visto che Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono in scadenza di contratto, con il primo sicuro partente avendo già ufficializzato l'accordo con il Toronto in MLS.

In entrata gli azzurri si stanno guardando intorno e avrebbero messo nel mirino nuovamente Luis Muriel, accostato ai partenopei già nella sessione di gennaio, con l'Atalanta che non ha voluto saperne di privarsene.

Inter su Igor

L'Inter è in cerca di rinforzi per la difesa e per questo motivo cerca valide alternative al trio titolare. Per questo motivo, la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi sul centrale brasiliano della Fiorentina, Igor. Il giocatore sarebbe perfetto per la difesa a tre di Simone Inzaghi, anche se a Firenze ha fatto molto bene quando è stato chiamato in causa da Vincenzo Italiano. In particolar modo nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ha praticamente annullato Dusan Vlahovic.

In quest'annata ha comunque giocato con una discreta continuità, avendo collezionato 19 presenze in campionato e quattro in coppa Italia. Inoltre, il classe 1998 nasce terzino sinistro e, dunque, per Simone Inzaghi rappresenterebbe un jolly tattico a partita in corso. Il club di Rocco Commisso lo ha acquistato dalla Spal per 5 milioni di euro e lo valuta almeno 10 milioni di euro.

Non è da escludere che l'Inter possa provare ad intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino di Lorenzo Pirola, attualmente in prestito al Monza.

Napoli su Muriel

Il Napoli per l'estate, a differenza dell'Inter, è in cerca soprattutto di rinforzi per il reparto avanzato visto il difficile compito di trovare un sostituto all'altezza di Lorenzo Insigne, che andrà via essendo in scadenza di contratto.

Anche su Dries Mertens, inoltre, ci sono molti dubbi. Gli azzurri avrebbero sondato nuovamente il terreno per Luis Muriel, già cercato senza successo a gennaio. L'Atalanta, questa volta, sembra disposta a trattare anche se valuta l'attaccante colombiano 20 milioni di euro. Una cifra importante, che il club di De Laurentiis proverà ad abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica, magari quello Stanislav Lobotka che tanto bene sta facendo in questi mesi. La partenza dello slovacco, però, sarebbe legata soltanto alla permanenza di Anguissa, altrimenti sarà ritenuto incedibile.