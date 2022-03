La Juventus continua ad essere una delle società più menzionate dai giornali sportivi per vicende sportive, come il calcio giocato ed il calciomercato, ma anche per quella extra sportive. A tal riguardo, in questi giorni, si parla molto di Calciopoli, sentenza con la quale venne stabilito dalla Giustizia Sportiva la retrocessione in Serie B nel 2006, la revoca dello scudetto 2004-2005 e l'assegnazione di quello dell'anno successivo all'Inter. Come sottolineato da Mario Sconcerti, Calciopoli è costata alla Juventus un totale di 500 milioni di euro, una somma importante.

È stata brava la società a ricostruirsi e a ritornare a vincere dopo sole poche stagioni dalla retrocessione. La Juventus di recente, dopo essersi appellata prima al Collegio di Garanzia del Coni, e al Tribunale Federale Nazionale, si è affidata al Tar per l'assegnazione dello scudetto 2006 all'Inter. Proprio il giornalista sportivo Sconcerti ha dichiarato che la Juventus ha pagato molto con questa sentenza ed è quindi giusto che si sia appellata al Tar per capire i motivi della decisione di dare lo scudetto alla società nerazzurra. Secondo Sconcerti, si capiscono i motivi della punizione alla Juventus ma non quelli che hanno portato all'assegnazione del titolo all'Inter.

Il giornalista Sconcerti ha parlato della decisione della Juve di appellarsi al Tar

'La Juventus con la sentenza Calciopoli ha subito una punizione senza precedenti nella storia della Giustizia Sportiva'. Queste le dichiarazioni di Mario Sconcerti, che ha sottolineato come la società bianconera abbia giustamente pagato ma che ha avuto una perdita fra scudetti tolti, serie B e smantellamento squadra da 500 milioni di euro.

A detta del giornalista sportivo, la Juventus ha pagato e ci sta possa fare appello al Tar per capire i motivi per cui lo scudetto 2005-2006 debba essere assegnato all'Inter. Ha aggiunto: 'Se adesso la Juve continua a chiedere spiegazioni è assolutamente nel suo diritto, ed è dovere dei tribunali dargliele'. Il giornalista sportivo ha rimarcato: 'Ho sempre capito il motivo della punizione alla Juventus per Calciopoli, continuo a non capire il perché del premio dato all'Inter'.

Come è noto la società nerazzurra nella stagione 2005-2006 arrivò terza in classifica, distanziata di molti punti dal Milan secondo e dalla Juventus prima, quest'ultime penalizzate dalla Giustizia Sportiva. Da qui la decisione di assegnare lo scudetto alla terza classificata in stagione.

La Serie B e il ritorno in Serie A della Juventus nella stagione 2007-2008

La Juventus venne retrocessa in Serie B nella stagione 2006-2007 con diversi punti di penalizzazione. In una sola stagione è arrivata la promozione in Serie A ma per ritornare a vincere ci sono volute 4 stagioni. Il primo dei nove scudetti consecutivi vinti è datato 2011-2012, con l'arrivo di Agnelli come presidente e con la decisione di affidare la panchina ad Antonio Conte.