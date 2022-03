Dalle ultime voci di mercato la società rossonera sembrerebbe essere al lavoro per garantire a Pioli un attaccante di livello, in grado di essere sempre a disposizione del mister, per ruotarlo insieme a Ibrahimovic e Giroud. Il duo Maldini-Massara sembra voler puntare forte sui rinforzi in difesa e a centrocampo, lasciando un budget risicato per il reparto offensivo, in modo particolare per l’acquisto di una punta centrale: per questo motivo si stanno valutando tante strade che porterebbero all’acquisto di un attaccante a parametro zero. Le principali opzioni del club rossonero portano anche a giocatori che militano in Italia, con Mertens e Belotti possibili acquisti.

Da Mertens a Lacazette, le idee del Milan

L’interesse del Milan per il giocatore belga in forza al Napoli è sempre stato evidente, e la società sembrerebbe essere sulle sue tracce, anche per il suo contratto in scadenza con la sua squadra attuale. Mertens, autore di una buona stagione con 7 reti all’attivo e 21 presenze, è ormai ai margini del progetto del Napoli che punta sul ricambio generazionale; di conseguenza, l’attaccante belga vorrebbe una nuova avventura che probabilmente coinciderà con l’ultima parte della sua carriera. Stesso discorso può valere per l’attaccante francese Lacazette, che spesso il Milan ha ricercato negli anni passati e che potrebbe essere la figura ideale per l’attacco rossonero.

Dopo un inizio di stagione promettente, il suo rendimento è calato visibilmente e questo potrebbe convincere l’Arsenal a privarsi di uno dei suoi calciatori più rappresentativi degli ultimi anni.

Nel mirino anche Belotti e Origi

Accanto a questi due calciatori, la dirigenza rossonera è attiva per valutare delle possibili alternative, su tutte si fa strada il nome di Andrea Belotti: l'attaccante del Torino sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi, con sole 13 partite giocate e 4 reti realizzate.

Il contratto in scadenza potrebbe permettere al Gallo di ricercare un’altra squadra e, vista anche l’età, potrebbe essere l’ultima sua grande occasione per il salto in una big, Milan su tutte. L’ultimo nome sul tavolo, almeno per adesso, sembra essere quello di Divock Origi, attaccante in forza al Liverpool, che vorrebbe trovare maggior spazio e giocare con più quantità.

La stagione in corso è stata abbastanza deludente per lui, con pochissimi minuti giocati, e il suo contratto in scadenza potrebbe essere lo spunto per provare a rilanciarsi in un’altra grande squadra e approdare in Serie A. La dirigenza rossonera è, dunque, al lavoro per sfruttare un’opportunità a parametro zero e infoltire la rosa con una nuova punta di spessore.