L'Inter sarebbe alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato per la prossima stagione viste anche le difficoltà di finalizzare mostrate dagli attaccanti in queste ultime settimane. Alla squadra di Simone Inzaghi sembra mancare una punta che abbini grande fisicità ma anche qualche strappo in velocità che possa spaccare le difese in due, diciamo qualcuno che abbia caratteristiche simili a Romelu Lukaku, il cui ritorno è quasi impossibile. Per questo motivo, la società nerazzurra avrebbe messo nuovamente gli occhi su Duvan Zapata, pronto a lasciare l'Atalanta al termine di questa stagione.

Anche il Napoli e il Milan sono alla ricerca di un rinforzo in attacco, in particolare sugli esterni. Il nome in cima alla lista degli obiettivi sarebbe quello di Domenico Berardi che, dopo aver vinto l'Europeo con l'Italia, sembra essere esploso definitivamente in questa stagione con la maglia del Sassuolo.

L'Inter penserebbe a Zapata

In casa Inter tra qualche mese potrebbe tornare di moda il nome di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano era stato seguito a lungo la scorsa estate come possibile erede di Romelu Lukaku, ma alla fine la società nerazzurra ha deciso di puntare su Joaquin Correa, anche per le richieste troppo esose dell'Atalanta.

Un giocatore con quelle caratteristiche ora sembra mancare nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, visto che Edin Dzeko è anche lui un centravanti molto fisico ma, oltre ad avere qualche anno in più, ha più tecnica e meno velocità.

A distanza di qualche mese, inoltre, sicuramente la Dea sarà costretta ad abbassare le proprie pretese rispetto ai 50 milioni di euro richiesti, anche a causa dei due infortuni subiti dal classe 1991 in questa stagione, in cui ha realizzato nove reti e collezionato quattro assist in diciassette partite.

La valutazione di Zapata la prossima estate dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro e non è escluso che l'Inter provi ad abbassare ulteriormente l'esborso economico inserendo nell'affare almeno una contropartita tecnica (occhio a Pirola in questo senso).

Milan e Napoli sarebbero interessate a Berardi

Un nome che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Domenico Berardi. Il giocatore piacerebbe molto a Milan e Napoli e sarebbe pronto a fare il grande salto nel calcio che conta dopo tanti anni a Sassuolo e un'annata, quella attuale, in cui sembra esploso definitivamente, avendo messo a segno 14 reti e collezionato 11 assist in 27 partite.

La valutazione del classe 1994 si aggirerebbe intorno ai 40-45 milioni di euro. Gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 20 milioni più i cartellini di Ounas e Petagna per abbassare l'esborso economico. I rossoneri, dal proprio canto, potrebbero offrire Messias, che sarà riscattato dal Crotone, e Rade Krunic.