In vista della prossima stagione la dirigenza del Milan sta monitorando diversi profili per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Pioli: oltre a Divock Origi del Liverpool, la società rossonera starebbe sondando il terreno anche per Gianluca Scamacca, attaccante italiano del Sassuolo, esploso in questa stagione sotto la gestione di Dionisi.

Il bomber neroverde ha dimostrato una crescita esponenziale nella stagione in corso, che lo ha portato alla convocazione in Nazionale, con il ct Roberto Mancini che punta molto su di lui per il presente e il futuro

Come accade spesso il Sassuolo chiede cifre importanti per i suoi calciatori: infatti, come ribadito dal direttore sportivo neroverde Carnevali, l'offerta per Scamacca si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Oltre all'operazione molto importante dal punto di vista dei costi, il Milan deve guardarsi dall'interesse ormai evidente nel giocatore pure da parte dei cugini dell'Inter, che da mesi starebbero monitorando l'attaccante del Sassuolo, come possibile alternativa a Dzeko.

La società nerazzurra sembrerebbe in vantaggio nella scorsa al bomber italiano, ma il Milan potrebbe rilanciare nelle prossime settimane.

Cagliari-Milan: 0-1, decide la perla di Bennacer

Oltre alle vicende di Calciomercato, il Milan sta continuando la sua scalata alla vetta della classifica. Nell'ultimo turno di campionato, i rossoneri hanno conquistato tre punti fondamentali battendo 1-0 il Cagliari di Walter Mazzarri, grazie alla perla di Bennacer.

Una vittoria fondamentale, visto il successo del Napoli di Luciano Spalletti ed il pareggio interno dell'Inter contro la Fiorentina, che permette all'undici di Pioli di allungare sui nerazzurri di Inzaghi.

Un match con poche occasioni da rete, che si sblocca nella ripresa grazie a Bennacer che servito da Giroud, fulmina Cragno firmando il vantaggio rossonero.

Dopo la rete del mediano algerino, il Diavolo controlla la sfida e va vicino al raddoppio prima con Theo Hernandez e successivamente con Calabria, fermati da due ottimi interventi di Cragno.

Solo nel finale, il Cagliari ha una grandissima occasione con Pavoletti che colpisce la traversa. Un successo di carattere e personalità che potrebbe risultare fondamentale nella corsa allo Scudetto.

Decisive nelle quali le prossime due sfide contro Bologna e Torino, dove i rossoneri potrebbero sfruttare le sfide complicate di Napoli e Inter, rispettivamente contro Atalanta e Juve, per provare ad aumentare il vantaggio in classifica.