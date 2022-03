Rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa dell'allenatore interista, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in quello europeo.

La società interista ha un obiettivo per il prossimo mercato estivo, ovvero quello di rinforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi. Sono tantissimi i nomi sul taccuino del direttore nerazzurro Giuseppe Marotta, che oltre a un investimento importante su un giovane bomber, sta valutando anche un colpo low-cost, ma di grande affidamento che possa dare esperienza e personalità al reparto offensivo.

Tra i nomi, ci sarebbe anche quello di Dries Mertens, attaccante belga del Napoli che nella prossima stagione potrebbe lasciare la città partenopea e iniziare una nuova esperienza. Infatti, il migliore marcatore della storia del club partenopeo con 144 reti non ha ancora rinnovato il proprio contratto, e la scelta del patron Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di abbassare il tetto ingaggi, nonostante la possibile qualificazione alla prossima Champions League.

Ecco perché il futuro di Mertens potrebbe essere lontano da Napoli: l'Inter sta monitorando la situazione con grande attenzione, e in caso di mancato rinnovo potrebbe offrire un nuovo contratto a Mertens. Molto dipenderà anche dalla possibile cessione di Alexis Sanchez, che resta nel mirino della Lazio e del Marsiglia del suo mentore Jorge Sampaoli.

Inter, Cavani possibile idea

Non solo Mertens. Infatti, la dirigenza nerazzurra starebbe sondando il terreno anche per Edinson Cavani, attaccante uruguaiano del Manchester United, che ha già militato nel campionato di Serie A con le maglie di Palermo e proprio del Napoli.

Complice l'arrivo di Cristiano Ronaldo e il poco spazio in questa stagione, il Matador dovrebbe lasciare Manchester e iniziare una nuova esperienza.

Le difficoltà della trattativa sono legate all'alto ingaggio percepito dall'ex Napoli, ma anche all'interesse di alcuni top club europei che potrebbero inserirsi nella corsa per accaparrarsi le prestazioni del bomber uruguaiano.

Infine, un altro nome da prendere in considerazione per un'operazione low-cost è Luis Suarez che come il connazionale Cavani, dovrebbe lasciar il club in cui milita, ovvero l'Atletico Madrid, a parametro zero per iniziare una nuova avventura. Come per il Matador, l'Inter deve battere la concorrenza di diversi club europei come Benfica e soprattutto Ajax, che si sta cautelando in vista di una possibile cessione di Sebastian Haller.