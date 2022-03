L'Inter sarà con ogni probabilità una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le uscite. Per questo motivo, i nerazzurri per muoversi in entrata e rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi dovranno provare anche a incassare dalle cessioni. In uscita ci sarebbe anche Andrea Pinamonti, attualmente in prestito secco all'Empoli, che non sembra rientrare nei piani del club meneghino. Il centravanti sarebbe finito nel mirino del Cagliari, in cerca di rinforzi per il reparto avanzato.

Il Milan per la prossima estate cercherà rinforzi per la difesa, anche alla luce del probabile addio di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto a giugno. In ottica di ciò, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Igor, centrale brasiliano in forza alla Fiorentina.

Cagliari su Pinamonti

Uno dei giocatori che lascerà a titolo definitivo l'Inter la prossima estate potrebbe essere Andrea Pinamonti. L'attaccante in questa stagione è stato ceduto in prestito secco all'Empoli, dove sta facendo molto bene. Sono nove le reti messe a segno dal classe 1999, con un assist all'attivo, in 27 partite di campionato e con la doppia cifra dietro l'angolo. Il giocatore ha anche pagato il calo della squadra toscana nelle ultime settimane ma questo non va ad intaccare quanto di buono fatto fino ad ora.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Cagliari, in cerca di un centravanti anche di prospettiva, che possa garantire un buon numero di gol visto che Leonardo Pavoletti non è più giovanissimo e deve fare i conti con qualche problema fisico. Il club nerazzurro punta a realizzare una notevole plusvalenza con Andrea Pinamonti, visto che la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

L'Inter, però, avrebbe proposto al Cagliari uno scambio alla pari con Nahitan Nandez, vecchio obiettivo dei nerazzurri. Tale operazione potrebbe convenire anche ai sardi visto che l'uruguaiano ormai è quasi ai margini del progetto e il suo cartellino si è svalutato negli ultimi mesi.

Milan su Igor

Il Milan è in cerca di rinforzi per il reparto arretrato per la prossima stagione visto che Kjaer tornerà da un grave infortunio e Alessio Romagnoli sembra destinato a dire addio, essendo in scadenza di contratto.

Per questo motivo i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Igor, centrale brasiliano in forza alla Fiorentina. Il giocatore fra i viola è "chiuso" da Milenkovic e Martinez Quarta, ma si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa: l'ultima prestazione in Coppa Italia è stata positiva,dato che ha "annullato" Vlahovic. Il club di Rocco Commisso lo valuta 15 milioni di euro, ma il Milan è pronto a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Saelemaerkers e Krunic più un piccolo conguaglio economico per convincere i toscani.