Il Chelsea sta vivendo un periodo molto delicato a causa di quanto sta succedendo tra Russia e Ucraina, con il coinvolgimento indiretto di Roman Abramovich. Insomma il club pare andare verso un ridimensionamento. C'è un giocatore tra le fila dei Blues che interesserebbe molto all'Inter, e non si tratta di Romelu Lukaku, nonostante il belga vorrebbe tornare a Milano. Si tratta del centrocampista francese, N'Golo Kanté, accostato al club meneghino già due anni fa ma senza successo visto che il club inglese non volle privarsene.

Napoli e Milan, invece, potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nelle prossime settimane.

Nel mirino dei rossoneri, infatti, sarebbe finito Hirving Lozano, attaccante messicano che in questa stagione ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo, anche sfortunato.

L'Inter torna a sognare Kanté

L'Inter potrebbe rivoluzionare il centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri sono sempre molto attenti alle grandi occasioni che il mercato può dare, come successo l'anno scorso con Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan.

L'occasione la prossima estate potrebbe rispondere al nome di N'Golo Kanté, anche se la vicenda è abbastanza complessa. Il Chelsea sta vivendo un periodo delicato e al momento tutti i conti sono congelati, così come sono bloccate le vendite di biglietti e merchandising.

Una situazione quasi insostenibile, dato che il club non avendo introiti rischia il default. Si spera ci sia un allentamento di questi provvedimenti che potrebbe portare comunque a delle cessioni importanti in estate. I nerazzurri sono pronti a fare un tentativo per il centrocampista francese che, tra l'altro, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e tutta questa incertezza e il rischio di perderlo a parametro zero potrebbe portare i Blues a sacrificarlo.

Al momento non c'è stata una proposta ufficiale, ma se ci fosse l'apertura alla cessione allora il club meneghino sferrerebbe l'assalto, mettendo sul piatto una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

A proposito di calciatori del Chelsea, continuano anche le suggestioni su un possibile interesse dei nerazzurri per il ritorno di Romelu Lukaku.

Milan su Lozano

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Napoli in estate, oltre a Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto, è Hirving Lozano.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Milan, in cerca di un rinforzo importante sugli esterni offensivi, dato che Saelemaekers e Messias non convincono del tutto. Trattativa, comunque, tutt'altro che semplice vista la richiesta degli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, per il messicano chiede almeno 40 milioni di euro, la cifra investita qualche anno fa per acquistarlo dal Psv Eindhoven.