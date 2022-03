La Juventus è attesa da match impegnativi e decisivi per la stagione. Lo ha dichiarato anche Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Sampdoria-Juventus. Il tecnico toscano ha sottolineato che ci saranno match decisivi, in campionato ed in Champions League. Anche la società bianconera sarà impegnata in un lavoro importante, incontrando tutti i giocatori in scadenza a giugno e decidendo eventualmente il riscatto o meno di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. A proposito di giocatori in scadenza, su tutti spicca Paulo Dybala.

L'argentino avrebbe dovuto incontrare la Juventus in questi giorni, alla fine però la società ha deciso di posticipare l'incontro a dopo il match contro il Villareal. Intanto nella giornata di giovedì 10 marzo è stato aperto al pubblico l'allenamento della Juventus. Tanti i tifosi bianconeri presenti alla Continassa, che hanno ammirato da vicino i giocatori. Si è allenato a parte Paulo Dybala, che potrebbe recuperare per il match contro il Villareal in Champions League. C'è stato un simpatico siparietto fra un sostenitore bianconero e l'argentino. All'invito fatto dal tifoso al giocatore di non fare scherzi e prolungare il contratto con la Juventus, Dybala ha risposto con un saluto.

Nella giornata di giovedì 10 marzo, la Juventus ha deciso di aprire al pubblico l'allenamento dei giocatori di Massimiliano Allegri. C'è stato un simpatico episodio fra un tifoso e Paulo Dybala, con il primo che ha invitato l'argentino a prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera ed il giocatore che gli ha risposto con un saluto.

Attualmente non ci sono novità in merito alla possibile conferma anche nella stagione 2022-2023 del giocatore. Molto dipenderà dalla sua volontà di accettare un ingaggio minore rispetto a quello di cui si parlava fino a qualche mese fa. La Juventus potrebbe offrirgli circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Gli altri giocatori in scadenza di contratto a giugno

Paulo Dybala non è l'unico in scadenza di contratto a giugno. Oltre che per l'argentino c'è il rischio parametro zero anche per Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la volontà dei giocatori in scadenza, però, sembra essere quella di proseguire insieme alla società bianconera. Dovranno, comunque, accettare un ingaggio minore rispetto a quello che guadagnano attualmente. Gli incontri con i giocatori in scadenza potrebbero esserci dopo il match contro la Salernitana, considerando che a fine marzo ci sarà la pausa per le nazionali.