Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter farà sicuramente qualcosa in difesa per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ci sono dubbi sulla permanenza di Stefan De Vrij, che piace in Premier League, oltre a Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia, entrambi in scadenza di contratto. In entrata il nome più caldo sembra essere quello di Gleison Bremer, con la società nerazzurra che si è mossa per prima e adesso sarebbe in pole position per il centrale brasiliano del Torino. Il giocatore piace ad altri top club europei, ma il club meneghino è davanti.

Anche il Milan cerca rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione. Per questo motivo sarebbe tornato in auge il nome di Francesco Acerbi, per quello che sarebbe un ritorno in rossonero, essendo il difensore in uscita dalla Lazio.

Inter davanti a tutti per Bremer

Dal campo al mercato e viceversa, la sfida tra Torino e Inter, in programma domenica allo stadio Grande Torino alle ore 20:45, potrebbe andare ben oltre il rettangolo di gioco. Al centro dei discorsi tra le due società ci sarebbe Gleison Bremer, obiettivo numero uno dei nerazzurri per rinforzare la difesa la prossima estate.

Stando a quanto riportato dalla Bild in Germania, infatti, il Bayern Monaco avrebbe fatto più di un sondaggio nelle ultime settimane, ma il club meneghino si è mosso prima ed è pronto a sferrare l'assalto decisivo.

Il centrale brasiliano ha prolungato il proprio contratto con il Toro dal 2023 al 2024, anche per un segno di riconoscenza nei confronti della società ma questo non dovrebbe cambiare il proprio futuro. Il giocatore si è consacrato in quest'annata e sarebbe perfetto per Simone Inzaghi, visto che anche a Torino gioca in una difesa a tre, in particolar modo al centro.

Il club di Urbano Cairo ha già stabilito il prezzo del classe 1997, che dovrebbe essere tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare e in questo senso occhio ai nomi di Pinamonti, Radu e Pirola, ovviamente con quotazioni diverse e, dunque, con un conguaglio economico ben diverso.

Una rosa di nomi che non è stata scartata dal Torino, che sta ragionando su chi puntare.

Milan su Acerbi

Anche il Milan è in cerca di almeno uno, se non due rinforzi in difesa visto il probabile addio di Alessio Romagnoli e le condizioni incerte di Simon Kjaer. I rossoneri, per questo motivo, avrebbero messo nel mirino Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio visto che il rapporto con l'ambiente non è più idilliaco. Il suo sarebbe un ritorno all'ombra del Duomo a distanza di nove anni e con un'esperienza decisamente diversa. I biancocelesti paiono disposti a lasciarlo andare anche in cambio di un conguaglio vicino ai 10 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio con Gabbia e conguaglio sui 5 milioni.

Intanto in estate Inter e Milan potrebbero contendersi Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo.