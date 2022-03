In casa Inter si pensa già a come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Il club nerazzurro, però, prima di potersi muovere in entrata farà qualcosa inevitabilmente in uscita per fare cassa e realizzare qualche plusvalenza importante. Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto è Federico Dimarco, non considerato più intoccabile dalla società nerazzurra. Su di lui avrebbe messo gli occhi la Lazio, alla ricerca di un esterno difensivo mancino, cosa che manca attualmente al club biancoceleste che deve adattare Rado o Hysaj in quel ruolo.

Anche il Torino ha cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima estate. I granata sono alla ricerca di un rinforzo tra i pali e quello di Alex Meret non sembra essere l'unico nome sondato. Il club di Cairo, infatti, avrebbe messo gli occhi su Alessio Cragno che, a prescindere dall'eventuale salvezza del Cagliari, sembra pronto a lasciare la Sardegna.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Federico Dimarco. La società nerazzurra vuole cercare di non fare sacrifici nell'undici titolare, ad eccezione di Stefan De Vrij, e per questo motivo per fare cassa dovrà attingere da qualche riserva cosiddetta di lusso. L'esterno sinistro è tra questi e, pur avendo rinnovato il proprio contratto qualche mese fa, la sua permanenza è tutt'altro che scontata.

Nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse della Roma, ma un altro club che avrebbe fatto passi avanti importanti è la Lazio, alla ricerca disperata di un terzino sinistro visto che in questa stagione Sarri ha dovuto adattare Hysaj e Radu.

Il club meneghino non ha sicuramente intenzione di fare sconti per il classe 1997, che in quest'annata ha messo a segno due reti e collezionato un assist in ventisei partite di campionato.

La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, cifra che permetterebbe di realizzare una plusvalenza piena essendo un prodotto del proprio vivaio. Non è da escludere che possa essere inserito come contropartita tecnica, visto che si è parlato in passato dell'interesse del club meneghino su Luis Alberto, valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Torino: nel mirino ci sarebbe Cragno

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo tra i pali per la prossima estate. Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Alex Meret, ma i granata avrebbero un altro obiettivo nel mirino. Si tratterebbe di Alessio Cragno, portiere pronto a lasciare il Cagliari al termine di questa stagione, a prescindere dalla salvezza o meno dei sardi. La valutazione si aggira sui 15 milioni di euro, e nell'affare potrebbe entrare Daniele Baselli, valutato 5 milioni di euro e attualmente già in prestito ai rossoblu.