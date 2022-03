Uno dei giocatori che lascerà l'Inter la prossima sessione estiva di Calciomercato con ogni probabilità sarà Alexis Sanchez. Il cileno in più di un'occasione ha manifestato il proprio malumore per non giocare con continuità da titolare, essendo chiuso da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Nonostante un rendimento discreto, la società nerazzurra non sembra intenzionata ad opporsi ad una sua partenza. Sul Nino Maravilla avrebbe messo gli occhi la Lazio, in cerca di rinforzi di valore per il reparto avanzato da regalare a Maurizio Sarri.

Anche il Milan starebbe lavorando per rinforzare il centrocampo la prossima estate.

I rossoneri avrebbero messo nel mirino Jordan Veretout per rimpiazzare Franck Kessié, in uscita e in scadenza di contratto a giugno, con l'ivoriano che sembrerebbe molto vicino al Barcellona.

Lazio: nel mirino ci sarebbe Sanchez

Alexis Sanchez potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, fissata per giugno 2023. Il Nino Maravilla in questa stagione in più di un'occasione non ha nascosto il proprio malumore per non giocare con continuità da titolare. Nonostante ciò, l'attaccante cileno ha collezionato venti presenze in campionato, con tre reti all'attivo e due assist, a fronte di una rete realizzata in sei partite di Champions League.

Il giocatore potrebbe restare in Italia visto che su di lui avrebbe messo gli occhi la Lazio. I biancocelesti cercano rinforzi per il reparto avanzato da regalare a Maurizio Sarri, e Sanchez si sposerebbe alla perfezione nel 4-3-3 dell'allenatore toscano, essendo in grado di giocare sia come esterno offensivo, sia da falso nueve, adattabile all'occorrenza anche sulla trequarti con possibile passaggio al 4-2-3-1.

L'ostacolo è rappresentato dall'alto ingaggio percepito dal classe 1988, superiore ai 7 milioni di euro a stagione ma l'idea per la Lazio potrebbe essere quella di spalmare l'attuale ingaggio con un triennale a 5 milioni a stagione.

Milan, sarebbe interessato a Veretout

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, anche alla luce del probabile addio di Franck Kessié, che è in scadenza di contratto e sembra già aver trovato un'intesa di massima con il Barcellona.

I rossoneri avrebbero messo nuovamente nel mirino Jordan Veretout, vecchio obiettivo cercato già nelle scorse sessioni. La Roma adesso è disposta a lasciarlo andare, anche se ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, pur non essendo nei piani di José Mourinho. Una cifra alla portata, comunque, per il club di Elliot che, tra l'altro, sembrerebbe pronto a mettere sul piatto i cartellini di Gabbia e uno tra Messias, dopo averlo riscattato dal Crotone, e Saelemaekers.