Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez. L'argentino già le scorse estati era stato al centro di rumors, ma la società nerazzurra ha sempre respinto le proposte arrivate in sede, soprattutto dopo aver già ceduto Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Tra qualche mese potrebbero scatenarsi nuovi rumors, visto che sul classe 1997, oltre al possibile ritorno di fiamma dell'Atletico Madrid, avrebbe messo gli occhi l'Arsenal, pronto a rivoluzionare il reparto offensivo.

Anche la Juventus si starebbe muovendo sul mercato in vista della prossima estate. I bianconeri cercano un innesto di qualità in mezzo al campo e per questo motivo nel mirino sarebbe finito Luis Alberto, centrocampista spagnolo che sembra in rotta in casa Lazio.

Arsenal su Lautaro Martinez

La scorsa estate ha dimostrato come in casa Inter nessuno sia ritenuto incedibile dinanzi a proposte adeguate, con le cessioni di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain e Romelu Lukaku al Chelsea complessivamente per quasi 200 milioni di euro. Tra qualche mese il big nerazzurro che potrebbe infiammare il mercato è Lautaro Martinez, che ha tanti estimatori in giro per l'Europa.

Su di lui ci sarebbe nuovamente l'Atletico Madrid, che un tentativo l'aveva fatto già l'anno scorso senza successo, visto che la proposta era stata ritenuta insufficiente (40 milioni di euro più una contropartita tecnica).

Ma negli ultimi giorni sul "Toro" si sarebbe inserito anche l'Arsenal, pronto ad una vera e propria rivoluzione in attacco visto l'addio di Aubameyang, ora in prestito al Barcellona, e Lacazette, in scadenza di contratto. Serve, dunque, una prima punta di livello che possa garantire un buon numero di reti al club inglese.

L'Inter, comunque, è pronta a sedersi al tavolo delle trattative solamente per proposte superiori ai 70 milioni che permetterebbe di avere un notevole tesoretto da reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Juventus su Luis Alberto

La Juventus è in cerca di rinforzi in mezzo al campo per alzare il livello del reparto, che è sicuramente quello che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione. I bianconeri cercano un giocatore che possa portare in dote gol e assist e per questo motivo avrebbe messo gli occhi nuovamente su Luis Alberto, già accostato nei mesi scorsi.

Lo spagnolo potrebbe lasciare la Lazio in estate non avendo un rapporto idilliaco con Maurizio Sarri, anche se la sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro. Arrivabene e Cherubini, però, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie più un conguaglio sui 15 milioni di euro per arrivare alla fumata bianca.