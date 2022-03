Giovedì 24 marzo alle ore 20:45 si giocherà Italia-Macedonia, gara valida per la semifinale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Gli Azzurri dovranno giocarsi la qualificazione per aver terminato il girone C in seconda posizione, ottenendo 16 punti (4 vittorie e 4 pareggi), piazzandosi subito dietro la capolista Svizzera, la quale con 18 punti è approdata direttamente a Qatar 2022. La Macedonia del Nord, invece, si è piazzata anch'essa in seconda posizione nel gruppo J con 18 punti all'attivo, mentre a vincere il girone ci ha pensato la Germania e i suoi 27 punti.ì ottenuti.

Chi avrà la meglio tra Italia e Macedonia dovrà affrontare martedì 29 marzo la vincente della gara Turchia-Portogallo, gara che sancirà quale squadra approderà a Qatar 2022.

Dove vederla: il match tra Italia e Macedonia verrà trasmesso in chiaro su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. La gara sarà disputata allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, il quale potrà avere una capienza massima del 75% per un totale di circa 26.000 posti disponibili.

Italia, out Chiesa

Roberto Mancini e la sua Italia dovranno affrontare il primo step dei playoff Mondiali non potendo contare sulla pesante assenza di Federico Chiesa in attacco per infortunio, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Leonardo Bonucci per la difesa.

Per battere la Macedonia, il ct azzurro potrebbe schierare un propositivo 4-3-3, con Donnarumma a difesa dei pali. Quartetto che avrà buone possibilità di essere composto, almeno inizialmente, da Di Lorenzo ed Emerson Palmieri come terzini, mentre Chiellini sarà affiancato da uno tra Acerbi e Bonucci, col giocatore biancoceleste che pare leggermente favorito per una maglia.

A centrocampo, invece, i titolari dovrebbero essere Verratti, Jorginho e Barella. Il tridente offensivo dell'Italia, in ultimo, potrebbe essere formato da Immobile al centro, con Berardi alla sua sinistra e Insigne a destra.

Macedonia, squalificato Elmas

Mister Milevski e la sua Macedonia del Nord potrebbero accantonare il solito 4-3-3 per far spazio, vista la caratura della Nazionale che gli si parerà dinanzi, a un più difensivo 4-5-1.

Il commissario tecnico della Nazionale macedone opterà presumibilmente per schierare Dimitrievski come estremo difensore. Il pacchetto arretrato, invece, sarà formato, con ogni probabilità da Velkovski e Musliu a far da filtro in mezzo, con Ristovski e Alioski che agiranno ai lati. Cerniera di centrocampo che, inoltre, vedrà come probabili titolari Churlinov ed Ethemi agire come esterni, con Spirovski, Bardhi e Ademi posizionarsi in mezzo al reparto. Il vertice offensivo della Macedonia, infine, sarà probabilmente Trajkovski. Salterà la gara Elmas per squalifica.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia:

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi (Bonucci), Chiellini, Emerson Palmieri, Barella, Verratti, Jorginho, Insigne, Immobile, Berardi. Commissario tecnico: Mancini.

Macedonia del Nord (4-5-1): Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski, Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi, Trajkovski. Commissario tecnico: Milevski.