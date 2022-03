La Juventus deve fare i conti con la delusione causata dall'eliminazione dalla Champions League. Ma in casa bianconera c'è un'altra situazione spinosa che tiene banco. Infatti, Paulo Dybala e la Juventus non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto e sembra molto difficile che si possa arrivare ad un'intesa.

Inoltre, nelle ultime ore, come ha rivelato "La Gazzetta dello Sport", Paulo Dybala avrebbe avuto un diverbio con Massimiliano Allegri. Infatti, l'argentino, insieme a Juan Cuadrado, sarebbe andato dal tecnico livornese per chiedere qualche ora in più di libertà prima di Juventus - Salernitana.

Massimiliano Allegri non avrebbe preso bene questa richiesta: "Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?", sarebbero state le parole di Allegri a Dybala.

Tensione bianconera

L'eliminazione dalla Champions League ha lasciato diverse scorie nell'ambiente della Juventus e adesso Massimiliano Allegri deve ricompattare il mondo bianconero visto che mancano ancora molte partite di campionato e c'è una finale di Coppa Italia da conquistare. Per questo motivo, il tecnico livornese ha deciso di reintrodurre il ritiro pre - gara e con ogni probabilità oggi 19 marzo la squadra starà al JHotel per preparare la partita contro la Salernitana. Proprio questa decisione avrebbe scatenato un po' di tensione poiché Dybala e Cuadrado avrebbero voluto qualche ora in più di libertà.

Per questo motivo sarebbero andati a parlare con Massimiliano Allegri vista anche l'assenza di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Ma il tecnico livornese non avrebbe preso bene la richiesta di avere qualche ora in più di riposo e in particolare non avrebbe gradito che la richiesta sia arrivata proprio da Dybala. Ma i guai per il numero 10 juventino non sarebbero finiti, poiché nei prossimi giorni, incontrerà la dirigenza per parlare del rinnovo del contratto e anche in questo caso la situazione non sembra essere fluida.

Dubbi di formazione

In queste ore, Massimiliano Allegri dovrà risolvere anche i dubbi di formazione. Infatti, il tecnico livornese deve fare i conti con gli infortuni soprattutto e negli ultimi giorni ha perso anche Manuel Locatelli. Il numero 27 juventino è risultato positivo al Covid e dunque contro la Salernitana non ci sarà.

Per questo motivo è possibile che Massimiliano Allegri affidarsi ad un 4-2-3-1 a quel punto, però, dovrà decidere chi schierare insieme Juan Cuadrado e Alvaro Morata alle spalle di Dusan Vlahovic. I principali candidati per questo ruolo sembrano essere Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. In ogni caso la Juventus risolverà i dubbi di formazione solo nelle ore che precederanno la sfida di domani domenica 20 marzo contro la Salernitana. Il fischio d'inizio di questo match sarà alle ore 15.