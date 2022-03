La società rossonera è attiva sul mercato per mettere le mani su due obiettivi molto graditi a dirigenza e tecnico: nelle ultime ore si fanno più insistenti le voci che portano all’interesse per il difensore del Torino Bremer e l’attaccante del Sassuolo Berardi. Il difensore brasiliano sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Toro e su di lui sembra esserci l’interesse di numerose squadre, sia in Italia che all’estero. Per questo il Milan vuole muoversi in anticipo e provare a formulare un’offerta, inserendo nello scambio Tommaso Pobega.

Grande stagione anche per Domenico Berardi e la doppietta messa a segno ieri contro lo Spezia lo conferma, portando il suo bottino e ben 14 reti e 14 assist. La richiesta del Sassuolo è molto alta, ma il Milan potrebbe puntare sulla volontà del giocatore di vestire la casacca rossonera.

Il Milan su Bremer, possibile offerta a breve

Il classe ’97 del Torino sta disputando una stagione da leader difensivo, con i numeri dei gol subiti che piazzano il Torino ai vertici delle migliori difese in questa stagione. Il giocatore brasiliano ha dimostrato una importante tenuta fisica, disputando quasi tutte le gare della stagione ed essendo sempre a disposizione di mister Juric. La stagione in corso ha fatto sicuramente aumentare il suo valore, ma anche le pretendenti che lo vorrebbero acquistare al termine di questa stagione.

La dirigenza rossonera si è mossa per tempo e sembrerebbe essere pronta a mettere sul piatto un’offerta interessante che prevederebbe anche la permanenza di Pobega a Torino con un prolungamento del prestito più un cospicuo conguaglio economico.

Numeri da fuoriclasse per Domenico Berardi, il Milan lo vuole

Con le due reti realizzate nella partita di ieri contro il Sassuolo, l’attaccante calabrese è salito a 14 realizzazioni nella stagione in corso, che con ancora 9 giornate al termine sono numeri davvero importanti se si sommano ad altrettanti 14 assist realizzati.

Il Milan è sulle tracce di Berardi da qualche anno, ma ora potrebbe essere determinante la volontà del giocatore di fare finalmente il grande salto in una big del Campionato, con il calabrese che ha in testa i colori rossoneri più di altri. Il valore del giocatore è cresciuto costantemente negli ultimi anni e la dirigenza del Sassuolo non scenderebbe sotto i 40 milioni di euro per privarsi dell’attaccante.

La dirigenza rossonera potrebbe formulare un’offerta dopo i Play-off mondiali, con l’inserimento di alcune contropartite tecniche per provare ad abbassare il conguaglio economico richiesto dal Sassuolo. Con i suoi 27 anni, l’attaccante della Nazionale potrebbe essere intenzionato a salire sull’ultimo treno che lo porterebbe in una big nella parte finale della sua carriera.