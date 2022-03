La Juventus è attesa da settimane importanti in tema di prolungamento dei contratti del calciatori in scadenza a fine giugno. La società bianconera a giorni incontrerà tali giocatori per valutare un'eventuale loro conferma anche nella stagione 2022-2023.

Sarà inoltre molto importante cedere alcuni giocatori per agevolare l'arrivo di rinforzi di qualità. Fra gli elementi seguiti ci sarebbe anche il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. In scadenza di contratto a giugno 2024, fino a qualche stagione fa la società biancoceleste chiedeva 110 milioni di euro per il suo cartellino.

Attualmente la sua valutazione di mercato è diminuita, ma sarebbe di quasi b100 milioni di euro. Per questo la Juventus starebbe valutando diverse cessioni importanti per agevolare l'acquisto del centrocampista.

Una buona somma potrebbe arrivare dai riscatti dei cartellini di Merih Demiral da parte dell'Atalanta e di Dejan Kulusevski dal Tottenham, dove attualmente stanno giocando in prestito con riscatto. A questi bisogna aggiungere quei giocatori che non sarebbero considerati utili per la stagione 2022-2023, ad esempio Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023, e Arthur Melo.

Le cessioni di Demiral e Kulusevski potrebbero agevolare l'arrivo di Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare delle cessioni importanti per agevolare l'arrivo del centrocampista Sergej Milinkovic Savic. Dal riscatto da parte dell'Atalanta di Demiral potrebbero arrivare circa 30 milioni di euro, mentre circa 40 milioni di euro invece potrebbero provenire dall'acquisto a titolo definitivo di Kulusevski da parte del Tottenham.

A questi bisogna aggiungere i circa 25 milioni di euro del valore del cartellino di Bentancur. La Juventus inoltre potrebbe cedere Adrien Rabiot per circa 25 milioni di euro e Arthur Melo per 40 milioni di euro. Somme che potrebbero essere utili per arrivare non solo a Sergej Milinkovic-Savic, ma anche ad un rinforzo importante per il settore avanzato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo ma anche il settore avanzato. Sia in caso di conferma di Paulo Dybala e di Alvaro Morata, sia in caso contrario, potrebbe arrivare in bianconero un giocatore importante per dare un supporto di qualità a Dusan Vlahovic.

Piacerebbe Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma che sarebbe potuto arrivare alla Juventus anche due stagioni fa, prima di subire due infortuni al ginocchio.

In questa stagione sta dimostrando di aver recuperato la forma ottimale. Il romanista ha un contratto in scadenza a giugno 2024, ma in caso di mancato prolungamento contrattuale, potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro.