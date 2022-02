La Juventus, nelle ultime stagioni, ha acquistato diversi giocatori dalla Fiorentina. Il caso più clamoroso è stato il trasferimento di Roberto Baggio a Torino negli anni '90. Nel 2017 è toccato a Bernardeschi approdare in bianconero dalla società toscana, nel 2020 a Federico Chiesa e, più recentemente, è stata la volta di Vlahovic. Un investimento da circa 75 milioni di euro più bonus, ma la punta sta già dimostrando di essere un giocatore importante andando a segno in campionato, Coppa Italia e Champions League. Dalla Fiorentina, però, potrebbero arrivare a Torino altri giocatori interessanti nel Calciomercato estivo.

Si è parlato molto di Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023 e che potrebbe lasciare la società toscana a prezzo agevolato. Nelle ultime ore, dalla stampa argentina è arrivata un indiscrezione di mercato che riguarda un altro giocatore della società toscana che piacerebbe alla Juventus. Parliamo di Lucas Martinez Quarta, difensore argentino ex River Plate che in questa stagione è stato impiegato in diversi match dal tecnico Italiano. L'argentino è un difensore centrale, ma può giocare anche da centrocampista.

Il difensore Martinez Quarta potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi argentini, la Juventus potrebbe acquistare Lucas Martinez Quarta.

Arrivato dal River Plate per circa 6 milioni di euro, l'argentino sta dimostrando alla Fiorentina di essere un giocatore importante. Diverse le ammonizioni ricevute. ma è migliorato molto nelle marcature, dimostrandosi anche bravo nell'impostare il gioco. Non è un caso che con il River Plate abbia giocato anche come centrocampista davanti alla difesa.

Ha un contratto con la Fiorentina fino a giugno 2025 e la sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro. In caso di offerta importante, la società toscana potrebbe lasciarlo partire. Martinez Quarta potrebbe essere il difensore ideale a fianco a De Ligt. La Juventus sta già lavorando al post Bonucci e Chiellini, considerando l'età avanzata dei due giocatori.

Martinez Quarta è uno dei nomi che piacciono alla società bianconera anche se la Juventus potrebbe decidere di valorizzare i suoi giovani.

I difensori giovani della Juventus

Nel calciomercato estivo arriverà Federico Gatti, acquistato a gennaio e rimasto in prestito al Frosinone fino a giugno. Altro giocatore interessante che potrebbe rimanere alla Juventus nella stagione 2022-2023 è Radu Dragusin, che dopo aver disputato la prima parte di stagione con la Sampdoria, da gennaio si è trasferito in prestito alla Salernitana e sta giocando titolare. Il rumeno potrebbe essere parte integrante della società bianconera. Altro difensore molto interessante è Koni De Winter, già schierato da Allegri in questa stagione.