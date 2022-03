La Juventus, dopo un inizio di stagione difficile, ha recuperato punti importanti alle prime in classifica. Un miglioramento evidente nei risultati favorito anche dall'arrivo a gennaio di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Soprattutto la punta sta dando un grande contributo fornendo prestazioni importanti e realizzando diversi gol. Saranno due mesi decisivi per la Juventus in campionato, Coppa Italia e Champions League. Di certo le prestazioni messe in evidenza dalla Juventus contro l'Empoli e la Fiorentina non sono state ideali, anche se sono arrivate delle vittorie.

A criticare in maniera decisa il gioco dei bianconeri è stato Paolo Bargiggia, giornalista sportivo e tifoso della Juventus, che si è rivolto in qualche modo a Massimiliano Allegri. In un post su Twitter ha sottolineato come faccia male vedere una società storica come la Juventus subire il gioco delle altre squadre anche in considerazione del fatto che il tecnico dei bianconeri guadagna circa 9 milioni di euro netti a stagione. Bargiggia ha poi sottolineato che Allegri fa anche il ''permaloso quando viene criticato per il gioco che ha la Juventus''.

Il giornalista sportivo Bargiggia ha parlato di Allegri e del gioco della Juventus

''Mi fa male vedere un club storico, prestigioso ed importante come la Juventus costretta a giocare come una provinciale da uno che guadagna 9 milioni di euro a stagione e fa pure il permaloso/spiritoso quando lo criticano.

Semplice no?''. Questo il post su Twitter di Paolo Bargiggia. Il giornalista sportivo ha quindi sottolineato che il responsabile del gioco deludente dei bianconeri per lui è Massimiliano Allegri. Il post del giornalista è stato commentato da diversi utenti, alcuni dei quali si sono schierati a favore di Allegri, mentre altri hanno sposato le parole di Bargiggia, pungente nei confronti del tecnico della Juventus.

Perché mi fa male vedere un club storico, prestigioso ed importante come la.@juventusfc costretta a giocare come una provinciale da uno che guadagna 9 mln a stagione e fa pure il permaloso/spiritoso quando lo criticano. Semplice no? https://t.co/3v7FMnYbGQ — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 3, 2022

I risultati della Juventus negli ultimi due mesi

Attualmente però i risultati parlano a favore di Allegri, anche perchè l'ultima sconfitta della Juventus in campionato risale al 27 novembre 2021, con l'Atalanta che vinse 1-0.

I bianconeri poi hanno perso in Champions League contro il Chelsea per 4-0 e contro l'Inter nella finale di Supercoppa. Per il resto, negli ultimi due mesi sono arrivati solo pareggi e vittorie, alcune anche abbastanza convincenti. Segnale evidente dei miglioramenti della squadra di Allegri, che ha beneficiato chiaramente degli acquisti di Zakaria e Vlahovic.