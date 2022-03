La Juventus dopo la disfatta europea è pronta a dedicarsi a Coppa Italia e Champions League. Il traguardo più facile da raggiungere è la finale di Coppa Italia, considerando l'1 a 0 della semifinale di andata contro la Fiorentina e con il ritorno che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino. Per il campionato il quarto posto sembra consolidato, soprattutto dopo i punti persi dall'Atalanta, attualmente quinta. A nove giornate dalla fine però e con 7 punti di distanza dal Milan primo non è da scartare la possibilità che i bianconeri possano alimentare speranze di titolo, anche se i rossoneri, Napoli e Inter devono perdere punti.

La società bianconera in queste settimane dovrà lavorare anche per il Calciomercato estivo, dapprima definendo il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Si valuteranno inoltre anche quelli che potranno far parte della rosa bianconera nella stagione 2022-2023. Fra le principali delusioni della stagione c'è sicuramente Adrien Rabiot, che non è riuscito ad incidere come ci aspettava sin dal suo arrivo datato estate 2019. Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed un eventuale partenza a fine stagione potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino. Fra le società interessate ci sarebbe il Barcellona.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Barcellona a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Barcellona starebbe valutando l'acquisto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese piace per fisicità e la quantità che garantisce ad un centrocampo come quello dei catalani che è già ricco di talento e qualità.

Basti pensare ai vari de Jong, Gavi e Pedro oltre a Sergio Busquets. L'eventuale arrivo di Rabiot al Barcellona potrebbe concretizzarsi soprattutto se la società catalana non dovesse riuscire ad ingaggiare Kessiè. Sull'ivoriano ci sarebbe l'interesse concreto anche del Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa il centrocampo, soprattutto dopo la prestazione deludente contro i Villareal in Champions League.

Sembra mancare qualità. a tal riguardo oltre ad Adrien Rabiot potrebbe essere ceduto anche Arthur Melo, fra i più deludenti contro gli spagnoli. La Juventus potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento.

I preferiti sembrano essere Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto quest'ultimo a giugno. Per quanto riguarda il settore avanzato piace Niccolò Zaniolo della Roma, che potrebbe essere acquistato per circa 40 milioni di euro.