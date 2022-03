Domenica 20 marzo alle ore 15 ci sarà Juventus-Salernitana, gara valida per il 30° turno di Serie A 21/22. I bianconeri, nella 29^ giornata, hanno sconfitto per 3-1 la Sampdoria di Giampaolo allo Stadio Luigi Ferraris, grazie alle reti di Morata (2 goal, uno su azione e uno su rigore) e autorete di Yoshida a cui ha replicato Sabiri per i blucerchiati. La Salernitana, invece, ha pareggiato per 2-2 nel match casalingo contro il Sassuolo di Dionisi: goal di Bonazzoli e Djuric per i granata del sud, mentre i neroverdi hanno risposto con Scamacca e Traore.

Statistiche: gli ultimi due incontri del massimo campionato italiano tra Salernitana e Juventus vedono perfetto equilibrio, con una vittoria per parte. Entrambi in match, inoltre, sono terminati con soltanto una squadra andata a segno (No Goal).

Juventus, out Bonucci e Zakaria

Mister Allegri e la sua Juventus avranno il compito di rimettersi subito in carreggiata dopo la debacle in Champions League (3-0 a favore del Villarreal) e il match coi campani, almeno sulla carta, sembrerebbe ideale per tornare alla vittoria. Per battere la Salernitana, l'allenatore bianconero potrebbe optare per il 4-3-3, con Szczesny come estremo difensore. I titolari della difesa della Vecchia Signora, intanto, dovrebbero essere Pellegrini a sinistra e Danilo che agirà sul fronte opposto, mentre al centro si piazzeranno Rugani e de Ligt.

In mezzo al campo, invece, gli interpreti iniziali potrebbero essere Locatelli, Arthur e Rabiot. Il tridente offensivo della Juventus, infine, avrà buone chance di essere composto da Kean al centro, con Morata alla sua sinistra e Cuadrado a destra, mentre Dybala e Vlahovic dovrebbero partire inizialmente dalla panchina. Salteranno la gara per infortunio Chiesa, McKennie, Zakaria, Bonucci e Kaio Jorge.

Salernitana, da valutare Ribery

Davide Nicola e la sua Salernitana sono, al momento, il fanalino di coda del campionato con 16 punti ottenuti in 27 match disputati. Nonostante ciò, da quando al timone c'è il tecnico piemontese la squadra sembra mettere in campo maggiore combattività esprimendo, al contempo, un gioco più propositivo rispetto a prima.

Per mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora, l'allenatore potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Sepe in porta. Quartetto che potrebbe essere formato da Dragusin e Fazio in mezzo al reparto, mentre Zortea e Ranieri saranno i terzini. Linea mediana che sarà composta, con ogni probabilità, da Ederson e Coulibaly, nel frattempo sulla trequarti dei campani dovrebbero agire Kastanos, Verdi e Bonazzoli. Pochi dubbi, infine, per il vertice offensivo della Salernitana che pare possa essere Djuric. Saranno da valutare le condizioni di Ribery, Mazzocchi e Schiavone.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Pellegrini, Rugani, de Ligt, Danilo, Locatelli, Arthur, Rabiot, Morata, Kean, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe, Zortea, Fazio, Dragusin, Ranieri, Ederson, Coulibaly, Kastanos, Bonazzoli, Verdi, Djuric. Allenatore: Nicola.