La Juventus è stata eliminata dalla Champions League dopo lo 0-3 all'Allianz Stadium di Torino contro il Villarreal. Il match contro gli spagnoli ha messo in evidenza la necessità per la Juve di qualità, soprattutto a centrocampo, dove i vari Arthur Melo, Locatelli e Rabiot non sono riusciti a incidere e a supportare nella maniera giusta i vari Vlahovic e Morata.

Fra i giocatori che potrebbero essere utili c'è Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il tecnico degli inglesi Ralf Rangnick non lo ha schierato dall'inizio nella partita di martedì persa contro l'Atletico Madrid: francese è entrato nel secondo tempo senza però incidere sul risultato finale, con gli spagnoli che hanno vinto 1-0, qualificandosi ai quarti di finale di Champions League.

Di Pogba ha parlato anche l'opinionista Massimo Mauro, sottolineando come il centrocampista transalpino sarebbe ben accetto alla Juventus essendo un giocatore abituato a giocare i grandi match.

Il commentatore sportivo Mauro ha parlato di Pogba

"Stavo pensando al mercato, ho letto che Pogba sarebbe contento di tornare a Torino. Un'arrabbiatura come quella di rimanere in panchina in Manchester United-Atletico Madrid può determinare la voglia di cambiare aria", sono queste le dichiarazioni di Massimo Mauro in riferimento a Paul Pogba, partito dalla panchina nel match degli ottavi di finale di ritorno di Champions League fra gli inglesi e gli spagnoli.

Nell'intervista il commentatore sportivo ha aggiunto: "A Torino sarebbe ben accetto, è un giocatore da grandi match, viene da un momento poco felice ma nelle grandi partite meglio far giocare i grandi giocatori".

Il resto del mercato della Juventus

Di certo la prestazione offerta dalla Juventus contro il Villarreal dimostra come i bianconeri abbiano bisogno di qualità: un centrocampista bravo dal punto di vista tecnico e negli inserimenti come Pogba potrebbe far comodo.

Serve però anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, considerando le prestazioni deludenti di Arthur Melo, in particolare sarebbe utile un centrocampista che sappia verticalizzare e incrementare il livello qualitativo della squadra.

Piacerebbe anche Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023, ma che con un'offerta di circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società londinese durante il Calciomercato estivo.