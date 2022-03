Sarà un finale di stagione molto interessante per la Juventus, sia per quanto riguarda il calcio giocato che il calcio mercato. La conferma dell'addio di Paulo Dybala potrebbe agevolare acquisti importanti in tutti i settori per la società bianconera. Quella che conta però è cercare di arrivare fino in fondo alle competizioni, ovvero in Coppa Italia ed in campionato. La squadra bianconera dopo la vittoria per 1 a 0 contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia è vicina alla qualificazione alla finale e affronterà la vincente di Milan e Inter.

In campionato ad otto giornata dalla fine la distanza dal primo posto è di 7 punti. Di certo Allegri avrà bisogno di tutti i giocatori, anche di Paulo Dybala. L'argentino dopo la conferma del mancato prolungamento di contratto con la società bianconera è ritornato ad allenarsi m non c'è stato un confronto con Allegri se non solo per questioni sportive. Il tecnico toscano cercherà di utilizzare la meglio il giocatore in questo finale di stagione, anche perché non ha mai nascosto l'importanza tecnica di Dybala per questa Juventus. Da tecnico aziendalista il toscano avrebbe accettato la decisione della società bianconera di non confermare l'argentino per la stagione 2022-2023.

Dybala potrebbe essere importante per la Juventus in questo finale di stagione

Secondo le ultime indiscrezioni Allegri si affiderà a Dybala senza venire condizionato dal contratto in scadenza a giugno. L'argentino potrebbe rivelarsi molto importante in questo finale di stagione anche perché il tecnico toscano ha sempre sottolineato che le qualità tecniche del giocatore sono evidenti.

Potrebbe quindi rappresentare un valore aggiunto in questo finale nel raggiungimento degli obiettivi stagionali, vincere la Coppa Italia ed arrivare nei primi quattro posti in Serie A. Di certo con una distanza di 7 punti dal Milan primo in classifica i bianconeri possono ancora coltivare ambizioni di vittoria campionato, soprattutto se dovesse arrivare la vittoria contro l'Inter in campionato nella 31esima giornata.

Allegri contro i nerazzurri potrebbe affidarsi a Vlahovic e Morata nel settore avanzato, con Dybala che potrebbe essere schierato nel secondo tempo per dare ulteriore qualità al gioco offensivo dei bianconeri.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe già lavorando al sostituto di Paulo Dybala per la stagione 2022-2023. Si è parlato di un interesse concreto per Mohamed Salah ma la valutazione di mercato dell'egiziano è importante. Potrebbe essere Niccolò Zaniolo il rinforzo per il settore avanzato dei bianconeri, il giocatore della Roma ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.