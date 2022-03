La Juventus, in queste settimane, starebbe pensando già alle strategie del futuro. Infatti, la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per cercare nuovi giocatori per il mercato estivo. Inoltre, la Juventus sarebbe alle prese anche con i rinnovi di contratto. In questi giorni, sarebbero già partite le trattative per i prolungamenti dei calciatori che vanno in scadenza nel giugno 2022. Per il mercato estivo la Juventus starebbe pensando all'acquisto di Nicolò Zaniolo. La dirigenza bianconera starebbe portando avanti dei contatti sotto traccia e ci sarebbe una fiducia in aumento.

Mentre per quanto riguarda i rinnovi il più vicino alla firma sarebbe Juan Cuadrado che sarebbe pronto ad accettare un'offerta al ribasso.

La Juventus pensa al mercato estivo

La Juventus, nel mercato estivo, probabilmente proverà a rinforzare il centrocampo. I nomi al vaglio sono parecchi e i primi due sarebbero quelli di Nicolò Zaniolo e Paul Pogba. Per il primo ci sarebbero già stati dei contatti e il centrocampista classe 99, se dovesse lasciare la Roma, si vedrebbe in bianconero. Mentre il francese, la Juventus potrebbe prenderlo a parametro zero. Ma le difficoltà principali sarebbero legate all'altro ingaggio di Pogba. Come nome alternativo ci sarebbe anche Milinkovic Savic per il quale la Lazio chiederebbe molti soldi.

Per questo motivo la Juventus potrebbe arrivare al serbo solo in caso di una cessione importante. Ma la dirigenza bianconera non pensa solo ai nuovi acquisti e starebbe pensando anche ai rinnovi dei vari Paulo Dybala, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado e Mattia Perin. A tutti questi giocatori la Juventus dovrebbe proporre dei prolungamenti al ribasso.

Dunque, saranno gli stessi giocatori a decidere se accettare oppure no. A Cuadrado, per esempio, verrà proposto un biennale, con opzione per il terzo anno, a 3,5 milioni. Il colombiano va verso il si poiché vorrebbe restare alla corte di Massimiliano Allegri. A Federico Bernardeschi, invece, verrà offerto un contratto a 2 milioni più bonus.

Il numero 20 juventino ha molte proposte soprattutto dall'estero, ma è molto legato alla Juventus e prima di accettare nuove destinazioni darà priorità ai bianconeri. Anche Mattia Perin e Mattia De Sciglio avranno una proposta al ribasso e saranno loro a dover decidere se accettare oppure no. La situazione più spinosa ovviamente è quella di Paulo Dybala e in questi giorni la trattativa ripartirà.

La Juventus riposa

In queste settimane, in casa Juventus si pensa anche al campo e Massimiliano Allegri, oggi 8 marzo, ha concesso un giorno di riposo e la ripresa è fissata per domani 9 marzo. Mercoledì la squadra si allenerà al mattino e la seduta comincerà alle 11 e sarà aperta ai media.