Blindare i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Simone Inzaghi. È questa una delle intenzioni dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, non solo per possibili acquisti nella prossima sessione, ma anche per mantenere i calciatori funzionali al progetto.

Sotto la gestione targata Simone Inzaghi, grande impatto è stato quello di Denzel Dumfries, esterno olandese arrivato la scorsa estate dal Psv per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Dopo una prima frase di adattamento, il terzino olandese ha offerto grandi prestazioni, diventando un punto fermo dello scacchiere tattico interista e attirando su di sé l'interesse dei maggior top club europei.

Tra questi, ci sarebbe il Bayern Monaco di Julian Naglesmann, a caccia di un terzino destro che possa aumentare la qualità e la pericolosità sulle fasce. La società tedesca potrebbe mettere sul piatto una cifra intorno ai 30 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno nerazzurro. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, ma soprattutto dall'Inter che solo di fronte a un'offerta irrinunciabile potrebbe decidere di sacrificare Dumfries per finanziare il mercato in entrata.

Possibile scambio con il Toro: Milinkovic Savic-Radu

Nella prossima sessione estiva, l'Inter potrebbe effettuare dei cambi anche in porta. Oltre all'arrivo di Andrè Onana dall'Ajax, restano in bilico il futuro di Samir Handanovic e soprattutto di Iount Radu.

Se per il capitano nerazzurro si prospetta il rinnovo contrattuale almeno per un'altra stagione, per il portiere ex Genoa l'avventura con la maglia nerazzurra potrebbe terminare. Infatti, Radu non è soddisfatto del minutaggio di questa stagione e dovrebbe iniziare una nuova avventura.

Nelle ultime ore si è profilato un possibile scambio con Vanja Milinkovic Savic, portiere serbo in forza al Torino che dopo una buona prima parte di stagione, sta commettendo diversi errori, con Juric che nelle prossime partite potrebbe confermare il più esperto Etrit Berisha tra i pali.

La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con le due società che potrebbero effettuare questo scambio tra portieri.

Pinamonti nel mirino della Lazio

In casa nerazzurra è sotto gli occhi di tutti il grande rendimento di Andrea Pinamonti in questa stagione. L'attaccante interista in prestito all'Empoli, si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista nell'undici di Andreazzoli, siglando nove reti in campionato.

Le prestazioni del bomber dell'Inter non sono passate inosservate: infatti, sul talento nerazzurro ci sarebbe il forte interesse della Lazio di Maurizio Sarri, a caccia di un bomber che possa risultare una valida alternativa a Ciro Immobile.

Nelle prossime settimane si capirà il futuro di Pinamonti che potrebbe anche restare all'Inter per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.