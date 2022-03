La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato, ma intanto la società bianconera è al lavoro anche per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca Paulo Dybala, in questi giorni è atteso l'agente sportivo del giocatore per incontrare la società bianconera. Attualmente sembra esserci distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore, che vorrebbe circa 10 milioni di euro a stagione.

Secondo la stampa spagnola le possibilità che il giocatore rimanga in bianconero sarebbero basse, a meno che Dybala decida di accettare l'offerta della Juventus di circa 7 milioni di euro a stagione più bonus.

La società potrebbe offrire un contratto fino a giugno 2025 e non invece fino a giugno 2026 come si diceva ad ottobre.

Tale situazione potrebbe agevolare la partenza a parametro zero di Dybala, che piace in Spagna e in Inghilterra.

Dybala potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus a giugno

L'argentino non dovrebbe rimanere in Italia, si era parlato di un interesse concreto dell'Inter.

La Joya vorrebbe circa 10 milioni di euro netti a stagione, somma che la società nerazzurra difficilmente potrà garantirgli.

Per questo potrebbe trasferirsi in Spagna, con il Barcellona che potrebbe offrirgli un ingaggio importante. Piace anche in Inghilterra, per l'argentino potrebbe definirsi un trasferimento al Chelsea o eventualmente al Tottenham, considerando l'interesse da parte del direttore generale della società inglese Fabio Paratici.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire Dybala, ma anche Alvaro Morata a giugno. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro, una somma che la società bianconera non vorrebbe spendere.

Qualora dovessero materializzarsi queste due partenze, i bianconeri potrebbero valutare diversi rinforzi per il settore avanzato.

Piacciono Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma, e Giacomo Raspadori punta del Sassuolo. Si valuta anche un'alternativa a Vlahovic, in tale veste potrebbe arrivare Choupo-Moting del Bayern Monaco, nazionale del Camerun.