La Juventus è attesa da un mese di febbraio impegnativo non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato: in particolare la società bianconera incontrerà i giocatori in scadenza di contratto a giugno. Sono cinque quelli che potrebbero lasciare la Juve a parametro zero a fine stagione in caso di mancato rinnovo: Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

A parlare della situazione contrattuale dei giocatori summenzionati è stato Franco Leonetti, il giornalista sportivo ha dichiarato che attualmente per il prolungamento contrattuale di Dybala le probabilità sarebbero buone.

La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, ma molto dipenderà dal giocatore di accettare un ingaggio simile a quanto già attualmente guadagna nella società bianconera. Pare invece difficile che la Juve possa offrire i 10 milioni di euro netti a stagione di cui si parlava a ottobre. Lo stipendio offerto alla "Joya" potrebbe essere di circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Sembra invece in via di definizione il rinnovo contrattuale di Juan Cuadrado. Il colombiano dovrebbe prolungare per un'altra stagione a circa 3 milioni di euro annui più opzione per la stagione successiva. Secondo Leonetti anche gli altri giocatori in scadenza dovrebbero prolungare il contratto, l'unico incerto è Perin in quanto il portiere potrebbe decidere andare a fare il titolare in un altro club del campionato italiano.

La situazione dei giocatori in scadenza a giugno

Secondo il giornalista sportivo Franco Leonetti, oltre a Dybala e Cuadrado, potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la Juventus anche Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio. Entrambi sono giocatori graditi dal tecnico Massimiliano Allegri, che potrebbe chiederne la riconferma.

Molto dipenderà però dalla volontà dei giocatori di accettare una leggera diminuzione dell'ingaggio. Per il terzino non dovrebbero esserci problemi, diverso pare il discorso del centrocampista, che dai 4 milioni di euro attuali dovrebbe accettare di scendere a un ingaggio da circa 3 milioni di euro se vorrà rimanere in bianconero.

Per quanto riguarda Mattia Perin molto dipenderà dal giocatore, che potrebbe voler raccogliere più minutaggio.

Possibile l'ingaggio di Salvatore Sirigu a giugno

Se dovesse partire Mattia Perin, secondo il giornalista sportivo, la Juventus potrebbe ingaggiare Salvatore Sirigu. Il portiere attualmente ha un contratto con il Genoa fino a giugno 2022 con opzione di prolungamento di contratto per un'altra stagione in caso di permanenza in Serie A dei liguri.

Il portiere sardo sarebbe un acquisto di esperienza che sta dimostrando anche in questa stagione di essere un giocatore affidabile. Fra l'altro Sirigu spera nella convocazione ai mondiali in Qatar 2022 nel caso in cui l'Italia dovesse qualificarsi agli spareggi.