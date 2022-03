La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato estivo. Nonostante i rinforzi, rimangono alcuni problemi per la squadra di Allegri, in particolar modo a centrocampo. I vari Adrien Rabiot e Arthur Melo non sembrano garantire miglioramenti al gioco bianconero ed entrambi potrebbero essere ceduti in estate. Il francese potrebbe trasferirsi in Inghilterra, con il Manchester United che sarebbe interessato. Per quanto riguarda invece il brasiliano si è parlato di un interesse concreto dell'Arsenal e di diverse società spagnole. Alla fine però è rimasto alla Juventus e potrebbe essere una contropartita tecnica per l'acquisto di Nicolò Zaniolo.

Il giocatore della Roma piace alla società bianconera come rinforzo per il settore avanzato.

Peraltro alcuni "mi piace" su Instagram messi dal romanista a dei giocatori bianconeri sono stati interpretati da alcuni addetti ai lavori come segnali di mercato di una sorta di volontà del giocatore di trasferirsi nella società bianconera, cosa ovviamente tutta da dimostrare.

Arthur Melo potrebbe essere offerto alla Roma per Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Arthur Melo come contropartita tecnica per l'acquisto di Nicolò Zaniolo. Il brasiliano è valutato circa 30 milioni di euro, l'italiano circa 40 milioni di euro. La società bianconera potrebbe aggiungere una somma in contanti di circa 10 milioni di euro, considerando la differente valutazione di mercato fra i due giocatori.

Zaniolo non ha mai nascosto di avere avuto simpatie per la Juventus quando era bambino. Dei recenti "mi piace" messi ad alcuni giocatori bianconeri di recente (in particolar modo a Vlahovic e a Kean, suo compagno di nazionale e amico da anni) inoltre lascerebbero intendere - secondo alcuni opinionisti - che il giocatore non disprezzerebbe la possibile destinazione bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altri investimenti soprattutto se dovessero esserci alcune cessioni importanti. Potrebbe ad esempio non prolungare il contratto Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno.

Anche Morata potrebbe lasciare la società bianconera essendo in prestito dall'Atletico Madrid.

Per il riscatto la Juventus dovrebbe pagare circa 35 milioni di euro, ma potrebbe essere interessata solo per una cifra minore, che non è detto venga accettata dai Colchoneros.

Per quanto riguarda gli acquisti piacerebbe Giacomo Raspadori, valutato dal Sassuolo circa 30 milioni di euro.