La Juventus è sempre attiva sul mercato, diversi infatti sono i nomi sul taccuino di Cherubini in vista della prossima stagione. Zaniolo resta sempre un obiettivo così come Pogba. In uscita ci sono Dybala e De Ligt, anche per Morata è incerto il suo destino.

Zaniolo resta sempre un obiettivo della Juventus per il centrocampo

Il mercato della Juventus non si ferma mai. Dopo aver preso Vlahovic e Zakaria nella sessione invernale, Cherubini sta sondando diverse piste per l'estate. Molti sono i profili di interesse, in special modo a centrocampo, il reparto che più ha bisogno di essere sistemato in casa Juventus dato i vari problemi che ha dovuto riscontrare Allegri in questo periodo.

Il primo nome della lista è quello di Nicolò Zaniolo: il centrocampista in forza alla Roma potrebbe essere un ottimo rinforzo, bisognerà però prima cedere coloro che non faranno più parte del progetto.

Stando a quanto riportato dai vari siti web di calciomercato, il ragazzo non dovrebbe rinnovare il contratto con la Roma e da tempo la Juventus è sulle sue tracce, cercando di anticipare la concorrenza. Gli indiziati a lasciare Torino dovrebbero essere Rabiot, Bernardeschi, McKennie e uno tra Dybala e Morata. Grazie a queste cessioni si potrà ricavare un tesoretto da poter reinvestire subito. Zaniolo andrebbe a formare un tridente stellare assieme a Vlahovic è Chiesa, oltre alle alternative di lusso in panchina come ad esempio Cuadrado e Kean.

Quest'ultimo, però, non dovrebbe essere confermato su di lui c'è il forte interesse del Psg e la Juventus sta valutando una sua cessione.

Juventus in bilico il rinnovo di Paulo Dybala, anche Morata in dubbio, Pogba resta il sogno

Da capire la situazione relativa al rinnovo del contratto di Paulo Dybala, l'attaccante argentino infatti vorrebbe una cifra intorno ai dieci milioni compresi tutti i bonus, la Juventus non è convinta e offrirebbe 7 milioni.

Sta al giocatore decidere se accettare o no la proposta. Nessun problema per quanto riguarda il rinnovo di Cuadrado. Il colombiano dovrebbe continuare la sua avventura con la maglia bianconera. Incerti invece sono Bernardeschi, De Sciglio e Alex Sandro e Perin, anche De Ligt potrebbe partire in estate se dovesse arrivare un offerta importante su di lui c'è il forte interesse da parte del Barcellona, pronto a sborsare una cifra intorno agli 85 milioni, il prezzo fissato dai bianconeri per il cartellino.

La Juventus avrebbe già individuato il sostituto dell'olandese dopo aver snodato diversi profili, la scelta sarebbe ricaduta su Gleison Bremer del Torino, ma c'è da battere il forte interesse dell'Inter, da molto tempo sul giocatore. Il difensore granata sta giocando un grande campionato e ha fatto vedere ottime cose, per questo motivo, diversi club hanno messo gli occhi su di lui. Cairo ha fissato il prezzo del cartellino, per il suo uomo, che si aggira intorno ai trenta milioni una cifra decisamente alla portata, rispetto ad altre più elevate.

Un altro nome sempre per l'estate è quello di Paul Pogba, il centrocampista francese da sempre un obiettivo, pare non intenzionato a proseguire con il Manchester United, la Juventus sta monitorando con attenzione la situazione, l'ostacolo più grande riguarda l'ingaggio, una cifra troppo alta per le casse bianconere.

Se dovessero partire Rabiot o McKennie a questo punto l'operazione potrebbe concretizzarsi, molto probabilmente, sarà più facile ricavare di più dalla partenza dell'americano.

Anche il futuro di Morata è in bilico. Lo spagnolo nonostante le sue ultime prestazioni in netto miglioramento, potrebbe non essere riscattato a fine stagione, così come Kean. Per l'attacco si fanno i nomi di Raspadori e Traore del Sassuolo.