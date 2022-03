Il Calciomercato del Milan potrebbe riservare una sorpresa amara ai tifosi rossoneri. Infatti, il Psg sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta ‘monstre’ per garantirsi le prestazioni dell’esterno offensivo Rafael Leao. Dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Real Madrid e la partenza quasi sicura del gioiello Mbappè, proprio verso il Real, il Psg vuole ripartire con un altro mercato estivo folle; l’offerta per l’attaccante rossonero pare si aggiri intorno ai 70 milioni e potrebbe far vacillare la dirigenza del 'diavolo'.

Leao, numeri da top player e giovanissima età

La stagione in corso ha consacrato l’attaccante portoghese come uno degli uomini migliori di mister Pioli; oltre i numeri di gol ed assist, infatti, sono tantissime le giocate riuscite in ogni gara, con colpi di rara bellezza sotto gli occhi dei tifosi. Infatti, i suoi numeri sono da record per dribbling riusciti, con una velocità ed una potenza da far invidia a molti atleti. Il suo contratto di Leao con il Milan è molto lungo e, nonostante ciò, la società rossonera ha tutte le intenzioni di rinnovarlo ancora per garantirsi le prestazioni del giovane portoghese per molto tempo. Il classe ’99 del Milan si trova sicuramente bene a Milano e sembrerebbe intenzionato a rimanere a lungo con i colori rossoneri, ma un’eventuale offerta importante potrebbe far vacillare sia la volontà del calciatore sia quella della dirigenza.

Possibile offerta sontuosa del Psg

Secondo diverse testate giornalistiche sarebbe pervenuta alla dirigenza rossonera un’offerta importante, intorno ai 70 milioni, da parte del Psg per portare a Parigi il fortissimo esterno portoghese Leao. Il duo Maldini-Massara era già al lavoro per proporre e definire il rinnovo dell’attaccante rossonero e, con ogni probabilità, l’offerta del Psg accelererà la volontà delle parti di legarsi insieme per i prossimi anni.

In questi anni a Milano, con Pioli alla guida, il giovane portoghese è cresciuto molto, sia fisicamente sia mentalmente, e pare essere molto più sicuro delle sue potenzialità e dei suoi numeri, fattori che lo portano a tentare molte più giocate rispetto agli inizi con i colori rossoneri. La volontà di Leao, dunque, pare quella di voler continuare a vestire i colori rossoneri e crescere ancora con mister Pioli; volontà che segue anche la dirigenza del Milan, che è intenzionata a trattenerlo per molti anni puntando ad un rinnovo fino al 2026.

L’offerta del Psg, però, potrebbe sparigliare le carte ed offrire la possibilità al giocatore portoghese di vivere un’altra esperienza a Parigi ed al Milan di poter agire sul mercato con una maggiore libertà finanziaria. Nonostante ciò, il Milan difficilmente si priverà del suo giovane gioiello.