Questi sono stati giorni molto complicati per Paulo Dybala. Lunedì, l'argentino ha saputo che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus e nella giornata di giovedì 24 marzo è stato in procura a Torino per essere sentito (come persona informata sui fatti) in merito all'inchiesta sui conti del club bianconero.

Nella giornata di ieri 25 anni, Paulo Dybala ha fatto il suo ritorno alla Continassa e ha avuto il primo confronto con Massimiliano Allegri dopo la fumata nera per il prolungamento del contratto. Il tecnico livornese e l'argentino si sono visti in campo e hanno avuto modo di parlare, anche se non erano da soli.

L'intenzione di Massimiliano Allegri è quella di "sfruttare" le potenzialità tecniche Paulo Dybala come ha sempre fatto e lo stesso giocatore pare motivato e sereno, per finire la stagione al meglio.

Intanto verso il match contro l'Inter, la speranza della Juventus è quella di recuperare al meglio Dusan Vlahovic che ha un piccolo fastidio all'inguine. Il serbo, in queste ore, ha lavorato a parte ma la sensazione è che possa recuperare.

Verso il recupero anche Zakaria e Alex Sandro

In vista della gara contro l'Inter i bianconeri sperano di recuperare anche diversi giocatori che ultimamente sono stati fermi ai box. In particolare i due calciatori che vanno verso il rientro sono Denis Zakaria e Alex Sandro.

Entrambi nelle ultime settimane hanno accusato problemi muscolari e adesso sono pronti a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri: la sensazione è però che Zakaria e Alex Sandro non saranno titolari il 3 aprile.

Anche Dusan Vlahovic, in questi giorni, sta lavorando a parte. Il bomber serbo dopo la gara contro la Salernitana ha accusato un lieve fastidio all'inguine e per questo motivo ha deciso di tornare a Torino.

Vlahovic ha svolto un lavoro personalizzato per essere al meglio per il match contro l'Inter, per il quale dovrebbe dunque recuperare.

Anche Cuadrado torna in anticipo dalla nazionale

In queste ore, alla Continassa, è al lavoro un gruppo esiguo di giocatori bianconeri poiché la maggior parte dei calciatori è con la rispettiva nazionale.

La Juventus, comunque, continua la preparazione e questa mattina 26 marzo, si è ritrovata al JTC.

Domani 27 marzo, invece, la squadra godrà di una giornata di riposo. Alla ripresa, Massimiliano Allegri ritroverà i primi nazionali. Il primo a rientrare sarà Juan Cuadrado. Il numero 11 juventino ha rimediato un cartellino giallo nell'ultimo match giocato con la Colombia e visto che era diffidato salterà la prossima sfida della sua nazionale. Il laterale destro sta tornando a Torino e da lunedì 28 marzo potrà allenarsi in vista del match contro l'Inter.