Inter e Milan starebbero studiando i possibili colpi di mercato che potrebbero potenziare le rispettive rose e, al termine della stagione, sarebbero pronti a sfidarsi per due calciatori in comune.

Le due squadre milanesi avrebbero in mente di puntare su un centravanti considerata la carta d'identità oramai avanza che riguarda sia Edin Dzeko che Zlatan Ibrahimovic. Nel mirino ci sarebbe Gianluca Scamacca che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e che avrebbe già intavolato dei discorsi nei mesi precedenti con Marotta. Nelle ultime ore, però, i rossoneri starebbero sondando il terreno per sorpassare i rivali.

L'idea del club allenato da Stefano Pioli sarebbe quella di mettere sul piatto circa 45 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'ex Genoa ma anche quelle di Domenico Berardi. Quest'ultimo sarebbe un profilo congeniale per il 4-2-3-1 del rossoneri che potrebbero perdere anche Samu Castillejo al termine del campionato.

Il Bayern Monaco sull'esterno olandese

Il club bavarese avrebbe messo gli occhi su Denzel Dumfries, autore di un ottimo 2022 sotto la guida di Simone Inzaghi. Le attitudini offensive avrebbero attratto la società tedesca che potrebbe decidere di tentare l'assalto durante la prossima estate. Per i dirigenti, l'olandese sarebbe incedibile ma la situazione potrebbe cambiare se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile così come avvenuto per Achraf Hakimi.

Secondo le ultime indiscrezioni, se il Bayern dovesse decidere di proporre circa 50 milioni di euro, l'Inter potrebbe sedersi a tavolino per fare cassa e soprattutto effettuare l'ennesima plusvalenza.

I nerazzurri lavorano anche per il centrocampo

Marotta e Piero Ausilio avrebbero in mente di potenziare la mediana in vista dei possibili addii di Arturo Vidal e Matias Vecino che dovrebbero non rinnovare i rispettivi contratti.

Per il cileno si dovrebbe parlare di un'avventura al Flamengo, in Brasile. Dopo aver concluso la situazione relativa alla permanenza di Marcelo Brozovic, l'Inter avrebbe in mente di accelerare i contatti per avere Jordan Veretout della Roma. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2024 ma non sarebbe centrale nel progetto tattico di Josè Mourinho che gli preferisce Bryan Cristante.

L'ex Fiorentina, che piacerebbe anche alla Juventus, sarebbe congeniale al modulo di Simone Inzaghi, il quale potrebbe dare il suo consenso ai fini della trattativa. La valutazione del calciatore sarebbe di circa 20 milioni e l'operazione potrebbe concretizzarsi proprio perché l'idea dei nerazzurri sarebbe quella di effettuare un restyling alla rosa.