Domenica 3 aprile alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Inter, match valido per il 31° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nell'ultima giornata, hanno sconfitto in casa la Salernitana di Nicola per 2-0, grazie ai goal di Vlahovic e Dybala. La squadra di Inzaghi, invece, non è andata oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina di Italiano: Torreira a segno per la compagine toscana a cui ha replicato Dumfries per i nerazzurri.

Dove vederla: la gara tra Juventus-Inter verrà trasmessa su Sky Sport 1, Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 nonché sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv.

Juventus, squalificato Pellegrini

Mister Allegri e la sua Juventus si appresteranno ad affrontare questo big match consci che un'eventuale vittoria permetterebbe di fare un enorme passo in avanti in chiave di qualificazione alla Champions League 22/23. Per proseguire il ruolino di risultati utili consecutivi in campionato, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato bianconero avrà buone chance di essere composto inizialmente da De Sciglio come terzino sinistro, da Danilo sul fronte opposto, mentre al centro del reparto dovrebbero esserci Rugani e de Ligt. Il centrocampo della Vecchia Signora, invece, potrebbe essere formato da Rabiot e Arthur a far da filtro, con Bernardeschi e Cuadrado che si posizioneranno ai lati del reparto.

In attacco, infine, è possibile l'impiego dal primo minuto di Morata e Vlahovic.

Non prenderanno parte all'incontro gli infortunati Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, oltre allo squalificato Pellegrini. Saranno da valutare le condizioni di Bonucci, Akè e Locatelli.

Inter, in dubbio De Vrij

Simone Inzaghi e la sua Inter provengono da due pareggi consecutivi in campionato (1-1 con Torino e Fiorentina) e tornare alla vittoria con i storici rivali bianconeri darebbe una grande iniezione di fiducia all'ambiente tutto.

Per provare a far bottino pieno, l'allenatore nerazzurro potrebbe scegliere nuovamente il 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore. Il terzetto difensivo potrebbe avere come titolari D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni. La cerniera di centrocampo, invece, sarà presumibilmente formata da Perisic e Dumfries come ali, mentre Barella, Calhanoglu e Vidal agiranno in mezzo al reparto.

Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Dzeko e Sanchez.

In dubbio è la presenza di De Vrij, Lautaro Martinez e Vecino.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Juventus-Inter:

Juventus (4-4-2): Szczesny, De Sciglio, Rugani, de Ligt, Danilo, Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: M. Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Perisic, Vidal, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Dzeko, Sanchez. Allenatore: S. Inzaghi.