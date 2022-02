La Juventus è attesa da giorni importanti per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera è al lavoro per le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Delle novità potrebbero arrivare in queste settimane per quanto riguarda il futuro professionale di Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Potrebbero essere confermati tutti, incertezza solo per il centrocampista che vorrebbe guadagnare più o meno lo stesso ingaggio attuale e con la Juventus che offrirebbe uno stipendio minore.

A proposito di centrocampo potrebbe arrivare un rinforzo importante nel Calciomercato estivo. Serve un giocatore bravo non solo nell'impostazione di gioco, ma che garantisca fisicità e gol al centrocampo bianconero. Secondo la stampa spagnola la Juventus potrebbe acquistare Casemiro, che dopo diverse stagioni al Real Madrid potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2023, ma le ultime notizie di mercato confermano la possibilità che Ancelotti avalli la sua partenza a giugno anche a prezzo agevolato. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 60 milioni di euro, ma potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro.

Il centrocampista Casemiro potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus potrebbe essere una società ideale per il giocatore, che porterebbe fisicità, qualità ed impostazione di gioco. Potrebbe lasciare la società spagnola per circa 40 milioni di euro. Casemiro è uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Si valutano anche altri giocatori che possano garantire anche gol.

Fra questi ci sarebbero anche de Jong, il giocatore del Barcellona potrebbe lasciare la società spagnola, in questo modo il tecnico Xavi valorizzerebbe i giovani come Pedro e Gavi.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato a giugno. Se dovesse partire uno fra Alvaro Morata e Moise Kean la società bianconera potrebbe decidere di acquistare Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo valutato circa 30 milioni di euro. Si valuta anche un investimento come trequartista, piace Niccolò Zaniolo che la Roma potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro. Un nome che piace come alternativa a Dusan Vlahovic è il giocatore del Bayern Monaco Choupo-Moting.